Els primers centres d'entrenament gironins reobren amb vestidors tancats i separació de zones

Alguns centres d'entrenament personal a la ciutat de Girona han començat a obrir amb l'entrada de la fase 1. Ho fan amb les mesures de seguretat establertes com ara deixant els vestidors tancats o separant l'espai que es fa servir per a cada client. És el cas del Centre d'Entrenament Intel·ligent, on el propietari Jordi Torras ha detallat que els usuaris "no han notat pràcticament el canvi". Abans del confinament, aquest centre ja feia entrenaments personalitzats. Per contra la resta de gimnasos de la ciutat segueixen tancats a l'espera de poder ampliar l'aforament. Un dels primers que podria reobrir és el Paleotraining Girona, que no compta amb maquinària i podria redistribuir fàcilment l'espai per evitar el contacte.

Amb l'entrada de la fase 1, els centres d'entrenament personal poden tornar a obrir les seves portes. Per aquest motiu, des del dilluns 18 de maig ja hi ha els primers centres oberts a la ciutat de Girona. Un d'ells és el Centre d'Entrenament Intel·ligent (CEI), que ha aplicat diverses mesures de seguretat. La primera d'elles és tan simple com que la porta només la poden obrir els professionals del centre.

Una vegada a dins, els usuaris no poden fer servir el vestuari i per això s'han de descalçar en unes cadires que els dos entrenadors que hi treballen desinfecten prèviament. Posteriorment, l'establiment ofereix a cada client una lleixa on deixar-hi tots els seus objectes personals i una vegada, descalços ja poden entrar.

A l'hora de fer els entrenaments, Torras ha explicat que han optat per "dividir la sala en dos espais". Cada un d'ells compta amb tot el material que els clients necessitaran. D'aquesta manera no hi ha interferències entre els dos espais. "Cada entrenador és responsable de la seva zona", ha afegit el propietari del centre.

De tota manera, Jordi Torras ha detallat que els seus clients "no han notat pràcticament el canvi" amb el que es feia abans del confinament. Els entrenaments mantenen els mateixos exercicis que es feien fins ara. La diferència, però, és que els entrenadors porten mascareta per evitar qualsevol tipus de contagi. Una vegada s'acaba cada sessió d'entrenament "hem de destinar entre cinc i deu minuts a desinfectar tot el material que s'ha utilitzat". A més, dues vegades al dia desinfecten a fons tot l'espai.

Torras està a l'espera de poder reincorporar els entrenaments grupals (de dues persones) a partir de la propera fase del desconfinament. Malgrat tot, ha assegurat que pràcticament la totalitat dels seus clients tornen al centre al llarg de la setmana sense cap problema.

La majoria de gimnasos, a l'espera de la fase 2

Igual que el CEI, la resta de gimnasos comercials poden obrir per fer atenció individualitzada. De tota manera, no els surt a compte i la gran majoria prefereix esperar a la fase 2, on previsiblement podran augmentar l'aforament en les sales.

És el cas del Paleotraining Girona, on un dels propietaris, Xavi Coll, ha recordat que els abonats fa dos mesos que cada dia reben un entrenament personalitzat amb exercicis que poden fer a casa. A més, ja fa unes setmanes que també estan fent classes virtuals per tal de crear un vincle entre el personal del gimnàs i els clients.

Per altra banda, Coll ha destacat que preveuen obrir a partir de la fase 2 amb més facilitats. De fet, com que el centre no compta amb pràcticament cap màquina això possibilita distribuir l'espai i els clients per evitar el contacte i amb menys superfícies de contagi.