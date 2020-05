Un incendi de contenidors a Girona acaba amb un vehicle cremat i alguns d'afectats

Els Bombers han treballat aquesta matinada en un incendi de contenidors que ha acabat amb un cotxe totalment cremat i d'altres amb afectacions.

Els efectius d'emergència han rebut l'avís a la una de la nit i s'han desplaçat amb dues dotacions fins al carrer Costabona. El foc s'ha declarat a la cantonada d'aquest carrer i el de Sant Antoni, a tocar de Salt.

Els Bombers ja s'han trobat el foc desenvolupat, cremaven contenidors i un vehicle. Aquest cotxe ha quedat del tot afectat pel foc i finalment, les flames han destrossat tres contenidors i l'alta temperatura i la irradiació, ha provocat afectacions a altres vehicles de la zona.

Fins al lloc també s'hi ha desplaçat la Policia Municipal de Girona així com el SEM. No hi ha hagut ferits.

La Policia Municipal investiga el cas per si es tracta d'un incendi provocat.