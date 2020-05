L'Ajuntament de Girona ha retirat el web on recomanava diferents rutes que sortien dels límits del municipi, una activitat que no es permet durant la fase zero del desconfinament. Concretament, una d'elles arribava fins a Salt, mentre que una altra acabava a Sant Martí Vell. Aquest error va fer que tan esportistes com geògrafs critiquessin la difusió del web, molt possiblement aprofitat d'abans del coronavirus.