Un centenar d'alumnes del Conservatori de Girona presenten la cançó «Hymn to Freedom» a YouTube

El confinament ha obligat el Conservatori de Música de la Diputació de Girona a donar un nou enfocament al tercer i últim trimestre del curs 2019-2020. Des de l'inici de l'estat d'alarma, en què es va tancar el centre, les classes d'instrument habituals es fan a distància, mitjançant plataformes digitals. Però en el cas de les classes d'agrupacions com l'orquestra, la banda i les formacions corals «és més complicat si es vol fer amb qualitat i aconseguint que tots els membres toquin de forma simultània», ha explicat la cap d'estudis del centre, Jorgelina Giordano.

És per aquesta raó que el professorat responsable de les diferents formacions del Conservatori ha decidit preparar l'alumnat per elaborar un vídeo conjunt amb la peça «Hymn to Freedom». Cada alumne enregistrarà la seva actuació i, finalment, s'editarà un vídeo de tots plegats. A banda del que els alumnes estudiïn, l'objectiu és que, malgrat la complicada situació provocada per aquest confinament forçós, s'aconsegueixi fer música de manera conjunta. I és que crear música en grup és sempre una gran font de motivació per als alumnes.

El Cor Allegro, el Cor Jove, l'Orquestra de Corda i el Grup de Vent Simfònic del Conservatori de Girona, a més de grups de cambra i alguns alumnes de grau professional, participaran en aquesta actuació. Seran prop de cent alumnes que treballaran sota la direcció dels seus respectius professors: Lluís Caballeria, Alfred Cots, Jorgelina Giordano, Isabel Mantecón i Pili Sanz.

«Hymn to Freedom» ('himne a la llibertat') és una obra del compositor de jazz canadenc Oscar Peterson i forma part de l'àlbum Night Train, enregistrat el 1962. Es tracta d'una oda als drets civils amb connotacions de l'església afroamericana que, inevitablement, posa en valor la idea de la llibertat en aquests moments de reclusió forçada.

El vídeo que resumirà tot aquest treball s'estrenarà al canal de YouTube del Conservatori el proper 16 de maig, coincidint amb el que hauria estat la setmana de Temps de Flors a Girona.