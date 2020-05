Girona crea un servei d'assessorament a comerç i hostaleria sobre les mesures de seguretat

L'Ajuntament de Girona posa en funcionament un servei d'assessorament per a comerços i establiments d'hostaleria per tal d'ajudar-los a complir les normatives de seguretat sanitària. A partir d'aquest dimarts els interessats podran contactar amb el servei a través del telèfon 972 419 080 o del correu electrònic promocioeconomica@ajgirona.cat. El servei serà d'onze a dues del matí i s'allargarà fins a l'última fase del desconfinament. El consistori també penjarà a les xarxes socials un llistat de preguntes freqüents i oferirà sessions formatives online. Per la banda cultural, el govern local ha decidit duplicar la partida destinada a les beques Girona Kreas fins a 200.000 euros, amb l'objectiu d'ajudar un dels sectors més afectats.

L'augment de dotació per a les beques Girona Kreas és una mesura que s'ha pres a l'espera de definir el conjunt de mesures de suport a la cultura local, de manera que es pugui donar resposta als projectes el més ràpid possible. També existeixen altres línies de suport als creadors, com Amplia Cultura, de les quals s'estudiarà de quina manera es poden potenciar en els pròxims mesos.

El regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, ha recordat que el sector cultural "ja ha estat castigat" en l'anterior crisi amb mesures com l'augment de l'IVA al 21%. Per això, des de la capital gironina aposten per dotar "amb més diners la cultura de base, perquè serà la que permetrà revitalitzar-lo a llarg termini".

Amb l'augment de partida es preveu que es puguin premiar més propostes culturals. L'any passat 20 artistes van aconseguir l'ajuda de les 80 candidatures que s'hi van presentar. Ara, amb el doble de pressupost, aquesta xifra podria incrementar notablement.

D'altra banda, avui s'han repartit unes 1.380 mascaretes als passatgers del transport públic després que l'ús d'aquest element de protecció sigui obligatori per anar amb autobús, tren o taxi. Des de primera hora, personal municipal i voluntaris de Protecció Civil s'han col·locat als principals espais vinculats al transport col·lectiu de la ciutat, com ara les estacions de tren convencional i d'alta velocitat o l'estació de busos provisional, així com a algunes parades dels busos de les línies urbanes de TMG, per distribuir les mascaretes. El repartiment s'ha allargat fins a dos quarts de dues del migdia.

En matèria de seguretat, entre la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra es van denunciar durant el cap de setmana 55 persones per incomplir el confinament.