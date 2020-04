Girona donarà 30 euros a la setmana a famílies sense recursos pel coronavirus

L'Ajuntament de Girona ha creat un ajut d'urgència per a les famílies que hagin vist agreujada la seva situació econòmica arran de l'episodi del COVID-19, amb l'objectiu de dotar-les de recursos immediats per afrontar les seves necessitats bàsiques d'alimentació. Es tracta d'una mesura que es destinarà a persones que no formen part dels circuits habituals dels serveis socials i que, per la situació provocada pel coronavirus, s'han quedat sense cap ingrés econòmic.

D'aquesta manera, el consistori vol adaptar-se a les noves circumstàncies sorgides les darreres setmanes, i garantir recursos immediats per a aquests casos extrems mentre s'està a l'espera d'activar els mecanismes habituals de suport. Per això, de moment l'assistència es donarà a través de diners en metàl·lic, si bé properament es farà amb targetes moneder. L'ajuda serà de 30 euros setmanals durant quatre setmanes, un termini que serà prorrogable si es considera necessari, i que es podrà ampliar també segons la tipologia familiar. I si es considera, es podran fer dues ajudes per família. Es tracta de persones que vagin a serveis socials a demanar ajuda i que puguin rebre aquesta suport econòmic immedit sense haver d'esperar tota la burocràcia, que sol ser d'unes tres setmanes.

Pel que fa a les necessitats alimentàries de col·lectius vulnerables, des de l'Ajuntament es mantindrà obert el Centre de Distribució d'Aliments, situat a Can Gibert del Pla, com a punt d'entrega de cistelles de menjar per abastir els barris de Can Gibert, Santa Eugènia i Sant Narcís. A més, s'obrirà un espai de repartiment de cistelles dos dies a la setmana al Sector Est, per a les persones usuàries d'aquests barris de Girona.

A la resta de la ciutat, el repartiment es farà a domicili. D'altra banda, el consistori manté la beca menjador a les 90 famílies que ja rebien l'import íntegre d'aquesta ajuda a través de l'Ajuntament de Girona. El govern gironí ha decidit mantenir la beca ja que els Serveis Socials la consideren necessària, tot i no entrar dins els paràmetres de la Generalitat de Catalunya.