Catequesi i esplai, també a través de la pantalla

maig sol ser el mes per excel·lència de les primeres comunions, i centenars d'infants de les comarques gironines s'estan preparant per rebre-la, tot i que a hores d'ara mantenir el calendari previst es veu pràcticament inviable. Malgrat que algunes diòcesis, com les de Toledo i Ciudad Real, ja han anunciat que aplacen totes les primeres comunions i confirmacions per a la tardor, el envien els materials als infants per correu electrònic o per Whatsapp i fins i tot alguns catequistes s'han animat a seguir a través de sessions online. L'objectiu: mantenir els vincles de la parròquia.

Malgrat que algunes diòcesis, com les de Toledo i Ciudad Real, ja han anunciat que aplacen totes les primeres comunions i confirmacions per a la tardor, el Bisbat de Girona encara està analitzant la situació i prendrà una decisió després de Setmana Santa. De tota manera, hi ha algunes parròquies gironines que sí que han començat a anunciar aplaçaments pel seu compte. Això no vol dir, però, que la catequesi s'hagi aturat en sec: hi ha parròquies que sí, que l'han ajornat fins que passi la pandèmia, però d'altres envien els materials als infants per correu electrònic o per Whatsapp i fins i tot alguns catequistes s'han animat a seguir a través de sessions online. L'objectiu: mantenir els vincles de la parròquia.

Xavier Roca i l' Eva Miquel, responsables del grup de primer de confirmació a la parròquia de Vilobí d'Onyar, Salitja i Sant Dalmai, continuen fent catequesi amb el seu grup, que consta de sis adolescents de tretze i catorze anys. «Quan va esclatar la pandèmia ens vam preguntar: ostres, i ara què fem?, i com que amb els nanos tenim molt bona relació, vam decidir continuar a través d'Internet», explica Roca. Eni l', responsables del grup de primer de confirmació a la parròquia de Vilobí d'Onyar, Salitja i Sant Dalmai, continuen fent catequesi amb el seu grup, que consta de sis adolescents de tretze i catorze anys. «Quan va esclatar la pandèmia ens vam preguntar: ostres, i ara què fem?, i com que amb els nanos tenim molt bona relació, vam decidir continuar a través d'Internet», explica Roca. A través del programa Jitsi, van continuar amb les sessions un cop per setmana, però la iniciativa va ser tan ben rebuda que ara ja es troben dos cops per setmana, els dimecres i els divendres. I en funció del dia, adapten l'activitat: alguns dies sopen plegats, xerren sobre el confinament, comparteixen els seus sentiments i experiències i segueixen una mica el temari previst de la manera més visual possible. Els dos catequistes també envien materials per Whatsapp als joves per tal de després poder-los comentar durant les trobades virtuals. De moment, tant Roca com Miquel estan satisfets amb l'experiència: «És una manera de poder-nos veure tots, i intentem fer-ho molt visual», diuen.



Més enllà de la catequesi, aquesta parella, juntament amb un equip de set monistors més, també ha traslladat l'experiència a l'espai parroquial Catekids, també de Vilobí. En aquest cas, compten amb una vintena d'infants d'entre set i catorze anys amb qui es troben virtualment cada dissabte per a fer diferents activitats. El primer dia, per exemple, van organitzar un concurs de cuina amb la participació de les famílies, mentre que des de llavors també els proposat reptes virals com els que corren per les xarxes socials, com els «tocs de pilota» amb rotllos de paper de wàter o «momificar» algú de la família també amb aquest paper. Hi ha, així mateix, una estona de pregària, que es fa en un racó tranquil de la casa i una monitora tocant la guitarra. Segons Roca, «és molt bonic veure com les famílies també s'impliquen, perquè estan allà i poden veure el que estem fent».



Activitats virtuals a l'EsplaiKids de Salt

180 infants, dotze monitors i quatre premonitors que s'encarreguen dels més petits. «Vam decidir que no podíem deixar els nens abandonats durant tota la setmana, sinó que havíem de fer alguna cosa. Per això, vam decidir proposar-los un repte a través d'Instagram cada dia de la setmana, però no perquè el fessin sols sinó perquè hi participessin també pares, germans i tota la família», explica. A la parròquia de Sant Jaume de Salt, l'EsplaiKids funciona de manera molt similar. Segons explica la seva responsable, Alba Torrent, compten ambque s'encarreguen dels més petits. «Vam decidir que no podíem deixar els nens abandonats durant tota la setmana, sinó que havíem de fer alguna cosa. Per això, vam decidir proposar-los un repte a través d'Instagram cada dia de la setmana, però no perquè el fessin sols sinó perquè hi participessin també pares, germans i tota la família», explica. Entre els reptes que ja han fet hi ha l'elaboració d'un pastís, intentar-se posar el fulard sense utilitzar les mans o disfressar-se. Cada criatura ha de penjar el repte a Instagram i l'endemà es fa públic qui ha guanyat, que tindrà una recompensa quan l'esplai torni a funcionar amb normalitat. A hores d'ara, han tingut un èxit de participació tan gran que començaran un repte setmanal, que requereixi un major grau d'involucració i que tingui continuïtat al llarg de diversos dies. A més, sense perdre de vista que es tracta d'un casal parroquial, cada dissabte a les vuit del vespre, a través d'un directe d'Instgram, celebren una missa en la qual hi participa tota la comunitat de l'esplai, durant la qual hi ha famílies que fins i tot es graven tocant cançons. La celebració, oficiada per mossèn Jordi Callejón, es pot seguir en directe a través de l'Instagram de la parròquia i també del de l'esplai. Durant les pregàries, s'intenten reflectir conceptes i actituds que s'hagin treballat al llarg de tota la setmana. «Parlem de coses que hagin pogut sentir a casa, o escoltat a les notícies€ volem parlar de coses amb les quals se sentin implicats», assenyala la responsable de l'esplai.



Per a Torrent, el fet d'haver pogut mantenir el contacte malgrat el confinament és molt beneficiós per als infants. «Tenim nens d'aquí, però n'hi ha molts que vénen d'altres països i que ens convertim una mica en la seva família, i d'aquesta manera ens assegurem que no se senten tan sols», explica. Alhora, han pogut seguir treballant valors com ara el compartir o l'ajuda mútua.