La crisi del coronavirus dispara el nombre de voluntaris a les associacions de Protecció Civil gironines

El coronavirus ha fet disparar el nombre de peticions de voluntaris que van a les associacions de Protecció Civil (AVPC) de les comarques de Girona. El cos ha vist com en els darrers dies, molts veïns de les poblacions que compten amb aquest cos s'han acostat per intentar donar un cop de mà. Es tracta d'associacions formades per persones que desinteressadament dediquen el seu temps lliure a fer tasques de reforç als cossos de seguretat o als serveis socials. Entre elles, destaquen el repartiment de menjar i medicaments a persones grans, distribució de les targetes menjador, desinfecció en llocs concrets o vigilància. Entre la Bisbal d'Empordà, Girona o Figueres han registrat més d'una trentena de peticions per afegir-se al cos.