El president dels metges gironins diu que el triatge es fa avaluant cas per cas i evitant "l'acarnissament terapèutic"

El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, defensa que durant la pandèmia el triatge de pacients als hospitals es continua fent avaluant cas per cas i prenent decisions de forma "individualitzada". "Encara que estiguem precol·lapsats o molt tensionats, es valora el pacient individualment tenint en compte el seu pronòstic, les patologies prèvies i les reserves funcionals", ha afirmat Vilaplana que remarca que, per contra, també cal evitar patiments innecessaris o l'anomenat "acarnissament terapèutic". El president dels metges gironins diu que això no ha canviat arran del coronavirus i considera que qualsevol protocol que faci un cribratge centrant-se només en l'edat del pacient és un "error" i una "patinada greu".

"Les decisions es prenen sempre de manera individualitzada, estiguem o no col·lapsats", ha afirmat el president dels metges gironins que descarta que els professionals estiguin ara, arran de la pandèmia, fent triatges tenint en compte només l'edat dels pacients. Josep Vilaplana, que és anestesiòleg i especialitzat en el tractament del dolor, subratlla que sempre prevalen els criteris clínics i els professionals valoren el cas tenint en compte diversos factors, com els pronòstic del pacient, les patologies prèvies i les reserves funcionals.

Segons el doctor Vilaplana, aquesta és la pràctica habitual, acordada per la professió i per comitès d'ètica. El president dels metges gironins nega que els recursos limitats o el fet que el sistema sanitari estigui "al límit del col·lapse" per la covid-19 hagi provocat un canvi i defensa que sempre preval el criteri clínic. Per això, el president del COMG considera que qualsevol pràctica o protocol que es basi només en l'edat del pacient és un "error" i una "patinada greu".

"El que cal fer és una avaluació individualitzada de cada pacient, quin és el seu estat actual, quina resposta ofereix al tractament, quins són els seus antecedents previs i, valorant tot això, és fàcil prendre les decisions adequades", ha dit en una entrevista a l'ACN. En aquest sentit, Vilaplana recorda que, des de l'arribada de la pandèmia, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha donat suport a tres documents que refermen els criteris professionals a l'hora d'abordar la pandèmia.

El tercer document, recorda Vilaplana, aborda precisament l'acompanyament al final de la vida, que en el cas de la covid-19 representa un repte afegit per als professionals i els familiars pels "problemes de comunicació" derivats de l'aïllament. "Els familiars ho passen molt malament i els professionals també, aquest situació implica un estrès molt important i, per això, es van elaborar unes guies per ajudar a fer un acompanyament adequat", subratlla el president del COMG. Segons Vilaplana, aquests tres documents "són claus" i "en cap d'ells mai es parla d'edat".



Anàlisi i autocrítica

Josep Vilaplana sosté que l'anàlisi i l'autocrítica vindrà un cop superar la crisi sanitària perquè ara cal centrat tots els esforços en atendre els pacients i frenar els contagis al màxim. Apunta, però, que aquesta crítica "sempre constructiva" haurà d'arribar també a les residències de gent gran. "Probablement el sistema sanitari, tot i que aquests geriàtrics depenen d'Afers Socials, també tindran alguna cosa a dir-hi", diu el president dels metges gironins que remarca que el coronavirus ha evidenciat que les residències d'avis no disposen dels recursos necessaris "si una part elevada dels interns es posen malalts alhora".

El doctor Vilaplana ha afirmat que "el món occidental" ha menystingut d'entrada el coronavirus i hi ha hagut manca de previsió. Això ha fet, apunta, que tots els països hagin començat a demanar recursos i a comprar material alhora, provocant un "coll d'ampolla" al qual s'hi ha sumat problemes "d'acaparament" i "fiascos" en algunes adquisicions.

Un cop superat aquest desgavell, remarca, el material necessari ha començat a arribar als hospitals, tant per tractar els pacients com per garantir l'autoprotecció dels sanitaris. Josep Vilaplana considera que els plans de contingència i les decisions del Departament per guanyar llits de crítics i reorgantizar el sistema han estat ràpides i adequades. I això, sumat a l'esforç dels professionals sanitaris, ha permès evitar el col·lapse del sistema sanitari, tot i estar en un moment de "molta tensió".

Cara al futur, Vilaplana espera que la reflexió del conjunt de la ciutadania serveixi per evidenciar que hi ha sectors clau per a la societat, com ara la sanitat o l'atenció social, on no s'hi hauria de tornar a retallar la despesa pública.

En el cas de les comarques gironines, el president dels metges també remarca que l'infrafinançament i el fet de no comptar amb el nou Trueta han suposat afegir tensió al sistema i als professionals.