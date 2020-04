El pavelló de Fontajau serà un hospital de campanya

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va avançar ahir al matí a través d'una roda de premsa virtual,que el consistori està treballant «intensament» amb el Departament de Salut per habilitar el pavelló de Fontajau com a hospital de campanya complementari. «Els serveis d'esports, policia, enginyers i urbanisme estan treballant a disposició de Salut per deixar-lo a punt», assegurava l'alcaldessa.

A l'espera que el Departament de Salut ho expliqui detalladament i digui el dia exacte de l'obertura, Madrenas va explicar que està previst que s'hi habilitin 200 llits i tenir-lo totalment habilitat la setmana vinent. Durant la roda de premsa, van fer èmfasi en les mesures socials que s'estan aplicant durant aquesta crisi sanitària, per a totes aquelles persones que més ho necessiten.

Fent referència a aquestes mesures, la regidora de Drets Socials i Cooperació, Núria Pi, va parlar de la situació dels sensellar, i va recordar que van habilitar el pavelló Palau 2 com a recurs per acollir 80 persones sensesostre -tot i que el pavelló dona les garanties necessàries per poder arribar a acollir-ne fins a 100- i va ser ahir dijous el primer dia que es van veure cobertes aquestes 80 places.

També va indicar que han pogut constatar que, amb l'obertura del pavelló, diversos municipis del voltant han enviat els sensellar a la capital perquè es confinin enaquest espai, per això la regidora va demanar «que facin un esforç» per articular recursos per cobrir les necessitats d'aquestes persones, ja que han observat que s'han omplert aquestes 80 places però no totes són persones que tinguessin controlades a la ciutat.



Ampliar recursos

D'altra banda, va indicar que valoren en tot moment les necessitats del col·lectiu, per «ampliar aquests recursos» si calgués, i va puntualitzar que, tot i haver-se omplert les places, cap dels sensesostre que han volgut confinar-se s'han quedat fora. «Tothom que ha volgut, ha pogut accedir a aquest recurs», va dir.

Tanmateix, també va assenyalar que hi ha casos puntuals que no volen un lloc on dormir, perquè «disposen dels seus espais», però el que sí demanen és un lloc on poder fer àpats o dutxar-se, uns serveis que, com va assegurar Pi, s'estan cobrint «perquè La Sopa segueix oberta».

No obstant això, la regidora de Drets Socials va subratllar durant la roda de premsa que si es dona el cas que hi ha un nombre important de persones que demanen unes necessitats «molt concretes», obriran més recursos per cobrir aquestes necessitats. Tot i aquest seguiment per si sorgeixen noves necessitats, va assegurar que actualment amb el pavelló Palau 2 i La Sopa «les necessitats estan cobertes».

Un altre col·lectiu vulnerable del qual el consistori també està molt pendent és el de la gent gran. Han aplicat diverses mesures, com posar a la seva disposició grups de voluntaris per treure a passejar el gos o que vagin a tirar les escombraries a aquelles persones a qui fa angoixa sortir de casa.

També van assegurar que el servei de càtering a domicili s'ha triplicat des que va iniciar-se el confinament, ja que donades les circumstàncies han posat aquest servei a disposició d'un nombre més ampli de persones a més de les que ja el tenien estipulat. Aquesta ampliació s'ha fet per a aquelles persones que anaven a menjadors socials, les que anaven al centre de dia i aquelles que són autònomes i no volen sortir de casa, amb una previsió d'arribar als 200 serveis de càtering a finals d'aquest mes d'abril.



Ajudes en educació

A més de coordinar-se amb el Departament de Salut, el consistori també treballa amb el d'Educació, amb l'objectiu de fer un inventari de totes aquelles famílies de la ciutat que poden tenir dificultats perquè els seus fills puguin reprendre les seves classes després de Setmana Santa.

Amb aquest inventari, busquen tenir una visió de les mancances de dispositius –com ordinadors– o altres problemes que puguin tenir, com falta de connexió a internet al domicili.

Madrenas va assegurar que «la Generalitat, tutors i equips docents estan determinant aquestes necessitats» i va subratllar que si el Govern no pot donar una solució a aquests problemes, el consistori intentarà trobar una solució, perquè «no volem que cap nen ni nena de Girona per qüestions econòmiques o infraestructurals no pugui seguir les seves classes», va dir.