Els apartaments turístics gironins cedeixen 127 places per al personal sanitari durant la crisi del coronavirus

Els propietaris dels apartaments turístics a la demarcació de Girona han posat a disposició de les autoritats sanitàries 50 allotjaments a diferents municipis de la demarcació amb 167 places. Dins d'aquests allotjaments, n'hi ha 35 (que representen 125 places) que estan situats als barris de Montjuïc, l'Eixample, el Barri Vell, Sant Narcís i Can Gibert del Pla de Girona i també a la ciutat de Figueres. En aquest cas, els propietaris els han ofert per tal que el personal sanitari pugui descansar. La resta (15 apartaments amb 42 places), s'han ofert per allotjar persones vulnerables. En aquest cas, els propietaris proposen un preu reduït que assumeixin els hostes o que els consistoris es facin càrrec de les despeses.

Els propietaris d'apartaments turístics han ofert 167 llits per a personal sanitari i persones vulnerables mentre duri la crisi sanitària. Des de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) de les comarques gironines afirmen que la xifra podria augmentar si hi ha predisposició de seguir col·laborant per part de les administracions. De moment, les places estan distribuïdes en 50 apartaments de diferents municipis de la demarcació.

La majoria de les places que s'han ofert ha estat per acollir el personal sanitari. De fet, des de l'ATA han detallat que hi ha 35 apartaments amb 125 places repartits en barris de Girona (Montjuïc, l'Eixample, el Barri Vell, Sant Narcís i Can Gibert del Pla) i a Figueres. L'objectiu és que els professionals del món de la salut tinguin un allotjament on descansar a prop dels centres de treball i no hagin de fer llargs desplaçaments.

Aquesta setmana l'ATA s'ha posat en contacte amb responsables de l'Institut Català de la Salut, l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona, i dels hospitals de Figueres, Palamós i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per fer-los saber que si necessiten més allotjaments per al personal sanitari, per poder estar a prop de la feina o evitar riscos a les seves famílies, des de l'Associació es farà arribar la petició als associats que vulguin col·laborar. També s'està en contacte amb els Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a Girona.

Per altra banda, els propietaris d'apartaments han ofert 15 allotjaments amb 42 places de Girona, Torroella de Montgrí (Baix Empordà) i l'Escala (Alt Empordà) per a persones vulnerables. Es tracta de tenir un lloc on viure en condicions mentre duri la crisi sanitària pel coronavirus i ofereixen un preu reduït per als usuaris o bé que els consistoris n'assumeixin les despeses. Actualment, un dels apartaments s'utilitza per allotjar una dona que és víctima de violència de gènere i el seu fill, que s'havien quedat sense una llar enmig de la crisi.



Sorteig d'estades per a sanitaris



A banda d'oferir les seves places, alguns establiments també han engegat iniciatives per a regalar estades als sanitaris una vegada finalitzi l'estat d'alarma. És el cas del Nus de Pedra de Llorà (Gironès) que sorteja dues nits per a dues persones a tots els treballadors del món sanitari (des de metges al personal de neteja). L´únic requisit que es demana és que disposin de la targeta d'identificació professional del sector sanitari. El sorteig es durà a terme el proper divendres 3 d'abril i està rebent una allau de peticions. Els guanyadors podran gaudir gratuïtament de l'allotjament un cop finalitzi el període de confinament i segons la disponibilitat de l'establiment.