La policia posa 81 multes a la ciutat de Girona en un dia i ja són 511 pel coronavirus

La Policia Municipal de Girona i els mossos d'Esquadra continuen sancionats als veïns i veïnes de Girona que detecten que no complieixen amb els requisits de confinament. Ahir dimarts, la xifra va ser de 81 multes. En total, entre Policia i els Mossos d'Esquadra, ja s'han fet 511 denúncies a la ciutat.

D'altra banda, el la reunió diària a l'Ajuntament s'ha informat que avui han arribat a l'Ajuntament les 2.592 targetes per a les beques menjador corresponents a nens i nenes de 1.523 famílies de la ciutat. El consistori ja té preparat tot el dispositiu de seguretat per al centenar de treballadors i treballadores municipals que, des de demà al matí, repartiran aquestes targetes al domicili dels beneficiaris.

A la tarda es farà la distribució als barris de Girona Est, on el repartiment es concentrarà al Pavelló Municipal de Vila-roja, i es farà amb cita prèvia acordada amb cada família. Juntament amb la targeta, es repartirà també un fulletó amb una proposta de menús saludables elaborats pel Centre de Salut del mateix ajuntament.



En l'àmbit cultural, des del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial de les Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial (PECT-ICC) es treballarà en un butlletí dirigit a les empreses i professionals del sector, per informar-los de les novetats i iniciatives d'interès en aquest àmbit, com ara ajudes, subvencions o formacions, entre d'altres. D'aquesta manera es vol ajudar el sector cultural, un dels que està quedant especialment afectat per la crisi provocada pel coronavirus.