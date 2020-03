Girona comença a netejar amb aigua i lleixiu els voltants de centres sanitaris, supermercats i farmàcies

L'Ajuntament de Girona ha començat a netejar amb una solució especial d'aigua i lleixiu els voltants dels centres sanitaris, els supermercats i botigues d'alimentació i les farmàcies. L'objectiu, com concreta el consistori, és «ser més efectius en l'eliminació» de la Covid-19. D'altra banda, arran de l'emergència pel coronavirus, el consistori també ha decidit reduir en un 20% la neteja viària per facilitar la rotació del personal de l'empresa Girona + Neta. A més, pel que fa al transport públic, a partir d'ara per evitar contagis s'haurà d'entrar o sortir dels autocars per la porta del darrere. Segons informa l'Ajuntament, 56 sensesostre derivats des de La Sopa ja han fet el primer àpat al nou menjador social del Mercadal.

Girona ha començat avui a reestructurar els serveis de neteja de Girona + Neta per adaptar-los a les noves necessitats que s'han generat arran de la situació d'excepcionalitat de la Covid-19. En aquest sentit, s'ha acordat reduir el servei actiu en un 20% per facilitar la rotació entre el personal, «que en tot moment ha tingut en funcionament mesures preventives de seguretat», subratlla el consistori.

D'altra banda, a partir d'avui s'ha iniciat la neteja de determinats àmbits de la via pública amb una solució especial d'aigua i lleixiu, per així ser més efectius en l'eliminació del coronavirus. Aquesta neteja es potenciarà en l'entorn dels espais que avui concentren més concurrència de persones, com centres sanitaris, comerços d'alimentació o farmàcies. Aquest reforç es farà reduint serveis habituals de la via pública, on el descens d'activitat ha permès també reduir el volum de brutícia.

D'altra banda, des del servei de recollida d'escombraries es mantindrà la recollida habitual. Els domicilis hauran de continuar fent la separació de residus, tret d'aquells casos en què en un domicili hi ha un pacient amb la Covid-19 o bé amb símptomes de tenir-lo.

«En aquests casos, tota la brossa haurà d'anar en el contenidor de rebuig, sense fer cap separació per reciclar», indica l'Ajuntament. Seguint els consells de Sanitat, s'hauran de posar en una triple bossa de plàstic: a la primera, tots els residus generats pel pacient; aquesta, tancada dins una segona bossa on també hi hauran guants i mascaretes del cuidador; i tot plegat dins una tercera bossa amb la resta de deixalles del domicili. Aquesta bossa es deixarà al contenidor de rebuig. En els casos on es fa la recollida porta a porta, es dipositarà al contenidor de bolquers, que té una recollida diària. I a plaça Catalunya, on hi ha els contenidors intel·ligents, s'hi instal·larà un cubell sanitari més reduït de recollida diària.



Als autobusos, per la porta posterior



Pel que fa a la mobilitat, des de TMG s'aplicaran noves mesures de protecció per als usuaris del transport públic i també per als conductors. Només s'habilitarà com a entrada i sortida del bus urbà la porta situada a la part posterior del vehicle, on també s'hi instal·larà el validador de bitllets. Mentre no es moguin aquests aparells, no caldrà validar bitllet. A més, s'està estudiant una augment de la reducció de freqüències atès el descens a la mobilitat i el consell de confinament.

Respecte a la posada en marxa del menjador del centre de la gent gran del Mercadal per a persones sense sostre, el primer dia de funcionament ha comptat amb 56 persones, derivades des del centre de la Sopa. L'àpat s'ha servit amb normalitat i respectant les mesures de seguretat, a l'espera de disposar del pavelló de Palau-2 com a equipament definitiu per a totes les persones d'aquest col·lectiu.

L'Ajuntament de Girona preveu l'arribada avui de les targetes moneder per als beneficiaris de les beques menjador, que s'hauran de repartir a les famílies que hi tenen dret. S'ha previst ja un dispositiu especial format per més de cent treballadors municipals, que han respost a la crida de l'Ajuntament per col·laborar en el repartiment.

Si les targetes, que ha d'enviar el departament d'Educació, arriben demà al matí, demà mateix a la tarda es començaran a repartir. En els barris on es farà el repartiment domiciliari, els usuaris la rebran entre demà a la tarda i dimecres al matí. Pel què fa al sector est, demà a la tarda s'habilitarà el pavelló de Vila-roja perquè un membre de cada família les vagi a recollir, organitzats en torns per evitar aglomeracions i respectar sempre les mesures de seguretat.

Pel què fa a la dada de sancions a la ciutat per no complir amb els requisits de confinament, en el dia d'ahir se'n van fer 63, en una tendència a la baixa respecte la setmana anterior.

L'Ajuntament de Girona manté cada dia obert el telèfon d'informació ciutadana 972 419 010, de dilluns a divendres de vuit del matí a sis de la tarda, i dissabte i diumenge, de nou del matí a sis de la tarda per resoldre els dubtes que puguin sorgir. També s'emplaça a la ciutadania a mantenir-se informada sobre les últimes novetats a través dels canals oficials de l'Ajuntament i de la Generalitat.