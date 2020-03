La Clínica Santa Creu de Figueres s'incorpora al SISCAT per rebre pacients dels hospitals públics

La Regió Sanitària de Girona ha començat a derivar pacients del Centre Sociosanitari la República de Salt (Gironès) a hospitals privats aquest dissabte. D'aquesta manera s'alliberen llits en aquest espai annex al Santa Caterina per poder atendre l'increment de malalts afectats per la covid-19. El Sistema Sanitari Públic de Catalunya (SISCAT) està ampliant la seva capacitat de llits convencionals per poder donar resposta a la crisi sanitària provocada per la pandèmia.

La Clínica Bofill, la Santa Creu de Figueres i la Clínica Onyar són tres dels privats que s'han incorporat al SISCAT per tal d'alleugerir el nombre de pacients que tenen els hospitals públics.

Des del Departament també s'està incrementant el nombre de llits amb ventilació. Tant els centres del SISCAT com els privats estan adaptant les seves estructures per poder disposar de llits amb ventilació mecànica i atendre els pacients més greus. L'Hospital Trueta, el Santa Caterina i la Clínica Girona també estan adaptant nous llits hospitalaris per poder incorporar-los a la Unitat de Cures Intensives (UCI).

Aquesta reorganització comportarà que els professionals sanitaris d'aquells centres sanitaris o serveis que tinguin una davallada d'activitat, puguin donar suport als centres que ho necessitin. A banda d'aquestes mesures, Salut també s'està valorant l'opció d'incorporar hotels per poder atendre pacients.