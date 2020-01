Les inscripcions al sorteig de Girona10 es podran fer des del 13 de gener

Les inscripcions per a la campanya turística Girona10 es podran fer a partir del dilluns 13 de gener. La inscripció donarà dret a participar al sorteig de nits d'hotel gratuïtes, entre d'altres. Aquestes nits, com va avançar Diari de Girona, seran del 24 al 26 de gener. Tal com ja es va fer l'any passat, les reserves per als menús a deu euros als restaurants participants en la campanya durants aquests dies s'hauran de fer contactant amb amb l'establiment directament, normalment per telèfon. Els establiments adherits a la iniciativa turística es podran veure en un llista a la pàgina web de Girona10. Està previst que el mateix dia 13 es facin públics els detalls d'aquesta novena edició. Girona10 és una campanya per fomentar el turisme a Girona en unes setmanes en què tradicionalment el sector pateix una davallada. Hi estan implicats l'Associació d'Hostaleria, l'Ajuntament i altres institucions públiques i privades.