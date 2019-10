El Mercat del Lleó bufa 75 espelmes

Aniversari. El mercat municipal del Lleó de Girona, el mercat d'abastaments de tota la vida, compleix 75 anys i, per celebrar aquesta destacada efemèride, els botiguers es reuniran al voltant d'una taula en un sopar que inclourà també un ball musical.

l mercat del Lleó de Girona celebrarà demà el seu 75è aniversari i, per aquest motiu, ha organitzat una gran festa amb sopar i música al centre de la ciutat. Els comerciants es reuniran tots plegats per bufar les 75 espelmes i commemorar com un 15 de novembre de l'any 1944 i després de tres anys d'obres obria el gran mercat municipal al cor de la ciutat. Els mercats d'abastaments de totes les ciutats són un pol d'atracció i un punt neuràlgic on passen diàriament centenars de persones i on cada client i cada comerciant estableix una història i un vincle que sol durar molts anys.

Els comerciants de l mercat del Lleó destaquen precisament això: les relacions humanes que s'han establert al llarg de tots aquests anys i posen de relleu que, una de les principals característiques del mercat és el tracte particular i diferenciat amb cada client.

El mercat és vida i cada una de les 60 parades que actualment hi ha obertes representa un llegat històric. Per això demà la nit és el moment de celebrar l'efemèride. L'acte central serà el sopar que, a partir de 2/4 de 9, s'oferirà en una carpa a la plaça Salvador Espriu. Posteriorment hi haurà el ball que serà amenitzat per l'orquestra Maribel. El mercat va començar a construir-se a la plaça Calvet i Rubalcava l'any 1941. Presoners de guerra van ser els encarregats d'esculpir a la façana els escuts que encara perduren i que s'han volgut conservar com a mostra de reconeixement a les condicions d'aquests treballadors. El seu origen es remunta, però, a la Girona medieval, quan els comerciants establien les relacions comercials a peu del carrer. El relleu el va agafar el mercat de la plaça de les Cols, on ara hi ha la Rambla, fins que finalment, acabada la guerra i quan la ciutat intentava recuperar-se de les penúries es va decidir aixecar un gran edifici on els comerciants podien estar sota cobert.

La inauguració va tenir lloc un 3 de novembre de 1944. L'edifici va estar dissenyat pels arquitectes Juan Gordillo i Ricard Giralt, aquest últim autor de moltes edificacions i escoles de la ciutat. Els comerciants van començar a treballar sota el règim de concessió municipal. Des dels seus inicis, el mercat ha tingut parades de producte fresc com carn, peix, fruita, verdura i queviures en general. Oficialment, està documentat que va ser un 15 de novembre de 1944 quan el mercat va obrir les portes als gironins.

Com que la seva vida ha estat molt activa l'edifici ha necessitat sotmetre's a reformes, algunes d'elles amb una certa polèmica al darrere. Si bé el mercat projectat per Gordillo i Giralt ha conservat la seva essència monumental també és cert que s'ha modernitzat i actualment una gran coberta ha contribuït a donar-li un signe d'identitat molt característic. Les reformes més destacades van ser el 1982 quan es van remodelar les parades , posteriorment el 1993 es va canviar la coberta, es van instal·lar noves cambres frigorífiques i es van posar portes automàtiques, el 1997 li va tocar el torn al paviment que va ser canviat i el 2002 es va climatitzar tot el mercat. Les darreres reformes destacades van ser el 2008 amb els treballs de millora a la zona del moll de càrrega i l'exterior. Tot plegat per rentar la cara al mercat, adaptar-lo als nous temps i encarar el futur amb plenes garanties.