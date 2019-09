Jornada amb sis ponències sobre mobilitat sostenible

La jornada «Mobilitat elèctrica, mobilitat sostenible» celebrada ahir a la tarda a Girona va servir per tractar diverses perspectives i alternatives de mobilitat elèctrica i sostenible. Es van explicar diferents experiències com ara de les cooperatives Som Mobilitat i VeSenBICI o de l'Associació d'Usuaris de Vehicles elèctrics. Des de l'Ajuntament es va explicar el projecte de mobilitat escolar School Chance. La jornada, dins de la programació d'activitats de la Setmana de la Mobilitat organitzada per l'Ajuntament, es va fer a l'auditori Josep Irla de la Generalitat de Catalunya a Girona i va comptar amb sis ponències i estava presentada per la periodista del Diari de Girona Alba Carmona.