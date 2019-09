Guanyem Girona reclama una aposta «valenta» per la mobilitat sostenible

Guanyem Girona ha aprofitat el marc de la Setmana europea de la Mobilitat (14 al 27 de setembre) per reivindicar una aposta «valenta» per una ciutat que avanci cap a una mobilitat sostenible. La regidora Cristina Andreu ha remarcat els beneficis en salut, seguretat i en qualitat de vida que aportaria l'aposta. Tanmateix, la formació ha qüestionat el contingut «insubstancial» dels actes organitzats per l'Ajuntament, que s'iniciarà amb una activitat per «escoltar ratpenats a la Devesa» i que inclou diverses passejades. Andreu considera que aquests actes haurien de «complementar plantejaments més atrevits.