Celebració de la independència d'Hondures

El pavelló de Fontajau va acollir ahir una festa per celebrar la independència d'Hondures que va aplegar centenars de persones. Contràriament a les celebracions d'altres anys, ahir no hi va haver desfilada pels carrers, però la festa de Fontajau, organitzada per la Asociación Social Cultural de Honduras en la Provincia de Girona, va comptar amb les actuacions d'El Chavo, Lin Coust o JCP, així com amb una exhibició de balls tradicionals del grup Balan Kan. Els assistents també van poder gaudir de gastronomia típica del país centre-americà.