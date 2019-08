L'oficina del consumidor de Girona rep un 69% més de queixes el 2018

Les reclamacions que ha tramitat l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor (OMIC) de Girona van créixer un 69% el 2018. I com acostuma a ser habitual, la major part de les queixes feien referència a les telecomunicacions. Així consta en la Memòria de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior de l'Ajuntament.

Mentre el 2017 es van atendre 342 expedients de reclamació, el 2018 aquesta xifra es va enfilar fins a les 578 denúncies; la qual cosa significa un creixement significatiu del 69,01%. Segons consta en l'informe, l'Ajuntament només va aconseguir resoldre el 40% d'aquests casos oberts el 2018. Concretament, 188 expedients es van tramitar amb un resultat satisfactori. És a dir, que l'usuari va ser indemnitzat econòmicament o li van substituir o reparar l'objecte que reclamava. I en 45 casos es va aconseguir un acord parcial entre les parts. En la resta de denúncies, o bé la mediació de l'Ajuntament no va prosperar o bé les empreses afectades no van acceptar la mediació.



El 44% sobre telecomunicacions

D'aquests 578 expedients tramitats el 2018 per l'OMIC, n'hi ha 257 vinculats a les telecomunicacions. Això significa que un 44,46% de les queixes eren qüestions relacionades amb internet, amb el servei de telefonia fixa i mòbil i amb els serveis de televisió. L'empresa més reclamada va ser Vodafone (137 denúncies), seguida per Orange (84), Movistar (56) i Yoigo (30).

Els altres sectors més reclamats van ser el de béns de consum i productes (97 reclamacions), el d'energia i aigua (43), el de transport (40), el financer (54), el de consum general (50), el d'oci (12), l'educatiu (7), el sanitari (9) i altres (9).

D'altra banda, l'informe ressalta algunes de les qüestions concretes que van generar més problemes i que els gironins van denunciar. Aquí hi consten els talls de llum que van afectar -i afecten- a diversos sectors de la ciutat. Concretament, durant el 2018 es van posar un total de 38 denúncies a Endesa a través de l'OMIC.

També es van presentar reclamacions pels problemes que van causar les vagues d'aeroports i de les empreses de Vueling i Ryanair. Els consumidors van presentar 16 i 12 reclamacions, respectivament, d'aquestes dues empreses.

L'Ajuntament també va intervenir en el tancament de les clíniques odontològiques Idental. En aquest cas, l'OMIC va centrar els seus esforços en la mediació amb les entitats financeres que van atorgar crèdits vinculats a la prestació del servei odontològic, davant la negativa de l'empresa. A més, el consistori va organitzar juntament amb l'associació de consumidors Aicec-Adicae una jornada sobre el cas Idental.

Aquestes dues entitats també van organitzar durant el 2018 diferents jornades sobre clàusules sòl, despeses hipotecàries, comunitats de propietaris, assegurances i alimentació.



Trasllat de denúncies

L'any passat hi va haver 159 casos en què l'OMIC va haver de traslladar la queixa o reclamació a altres institucions perquè no en té competència. Destaquen les 24 reclamacions que es van enviar a l'oficina europea del consumidor quan, per exemple a l'aeroport, hi ha una queixa respecte al servei d'una empresa de fora de l'Estat.