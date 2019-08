Guanyem, PSC i ERC reclamen un nou model de neteja als edificis municipals

Guanyem Girona, el PSC i ERC han demanat al govern de la ciutat que creï una taula de treball i busqui un acord entre les diferents formacions per tal de buscar «un nou model de gestió» de la neteja dels equipaments municipals. Aquest posicionament conjunt arriba després que el govern local retirés a última hora la pròrroga del contracte de neteja amb Eulen, que havia d'aprovar-se durant l'últim ple.

Les tres principals forces a l'oposició de l'Ajuntament s'han unit en contra de la prolongació del contracte de neteja dels equipaments municipals amb Eulen i han demanat a l'equip de govern que convoqui una reunió de treball. En aquesta trobada hauran d'explicar quins models alternatius hi ha per contractar un servei de neteja, tal com s'havien compromès a fer. L'objectiu d'aquesta taula és buscar un acord que permeti desencallar la situació actual i trencar el contracte amb l'empresa Eulen.

Una de les peticions per part dels grups a l'oposició és que en cada model es fixin unes condicions que millorin la qualitat del servei i també garanteixin els drets laborals dels treballadors. A partir d'aquí, caldrà estudiar el cost que podria tenir cada model de servei i el govern local haurà de buscar un acord amb altres partits per tirar endavant un nou contracte de servei.

Les tres formacions acusen l'empresa concessionària de vulnerar els drets dels treballadors en repetides ocasions. Tot i així, l'equip de govern tenia la intenció d'allargar un any més el contracte amb l'empresa. De fet, així s'havia d'aprovar durant l'últim ple però al final ho van retirar de l'ordre del dia per, segons van afirmar des de Guanyem, no tenir els suports suficients per tirar la mesura endavant.

Les tres principals forces de l'oposició creuen que l'equip de Madrenas ha tingut una «gestió poc acurada» del conflicte, ja que en els últims anys «la informació no ha estat transparent». Els partits a l'oposició també recorden que l'empresa no ha complert «uns compromisos que eren condicions clau perquè Eulen pogués prorrogar el contracte».

Per últim, recorden que si l'octubre de 2019 no s'ha aprovat cap acord, l'empresa haurà de fer els serveis de forma forçosa durant sis mesos amb un sobrecost que podria arribar als 900.000 euros.



Crítiques per la pròrroga

Durant el ple ordinari d'agost, tant el PSC com Guanyem van criticar durament que l'equip de govern hagués decidit retirar de l'ordre del dia la pròrroga del contracte a l'empresa Eulen (que s'encarrega de netejar equipaments municipals com escoles, instal·lacions esportives o dependències de l'Ajuntament). La pròrroga havia de fer-se per un any.

Tant Sílvia Paneque com Lluc Salellas van lamentar que JxCat no hagués volgut portar aquest debat al ple, i que hagués decidit retirar el punt de l'ordre del dia veient que la pròrroga del contracte no sumaria prou suports com per tirar endavant. «L'han amagat sota la catifa», va dir Salellas, criticant que Eulen és una empresa que té «amargades» les seves treballadores i «no es mereix» tenir el contracte de neteja.

La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, els va respondre que l'Ajuntament està buscant «un nou model», però que no «és fàcil», i que per això va decidir retirar el punt de l'ordre del dia. Planas també va voler posar de relleu, per últim, que no tirar endavant la prórroga suposà «un impacte d'1 milió d'euros per a l'Ajuntament».