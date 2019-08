Salt instal·la càmeres de vigilància a la piscina municipal descoberta

La piscina municipal descoberta de Salt compta, des d'aquesta darrera setmana, amb dues càmeres de videovigilància que es complementen amb l'encesa de l'enllumenat durant tota la nit. Aquesta és una mesura que s'ha dut a terme entre l'Ajuntament del municipi i la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC), i que arriba després de la contractació d'un vigilant de seguretat nocturn que es va dur a terme a finals del mes de juliol.

El regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Salt, Toni Vidal, va explicar que «ja durant les darreres setmanes els actes vandàlics que s'havien registrat a la piscina es van anar frenant gràcies a la contractació d'un vigilant nocturn.

Tot i això, ara fem un pas més amb la instal·lació de les dues càmeres de videovigilància i l'encesa de l'enllumenat durant tota la nit».

D'altra banda, durant l'estiu també s'ha reforçat el patrullament de la Policia Local, que ha augmentat les seves rondes de vigilància tant pel que fa al nombre d'hores com a la diversitat d'espais que controlen. «Els agents de Salt fan rondes a diverses hores de la matinada pels voltants de la piscina, així com per l'entorn d'altres instal·lacions municipals», va afegir Vidal.