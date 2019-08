Guanyem proposa la via judicial per acabar amb els talls de llum a Girona

El grup municipal Guanyem Girona demana que, davant de la inacció d'Endesa per posar solució a l'envelliment i el deteriorament de la xarxa elèctrica a la ciutat, i als talls de llum que se'n deriven i que afecten sobretot el barri de Font de la Pólvora, l'Ajuntament es posicioni al costat de la ciutadania, també com a part afectada, i estudiï una via legal que permeti trobar una solució.

Així ho van exposar les regidores Cristina Andreu i Laia Pèlach ahir en roda de premsa, des d'on també van demanar al consistori una taula conjunta del govern i l'oposició per treballar sobre aquest punt. Andreu va acusar el govern gironí d'haver fet «deixadesa de les seves funcions», i li va retreure que «no només s'ha manifestat sempre al costat de la multinacional en lloc de defensar les veïnes i veïns de Font de la Pólvora, Montjuïc, Torre Gironella, Fontajau o Germans Sàbat, sinó que tampoc ha defensat els interessos del mateix Ajuntament, el principal client de la companyia a la ciutat».

El principal partit de l'oposició va recordar que Endesa té la responsabilitat de subministrar llum a tots els veïns amb contracte i que actualment no està complint amb el seu deure. En aquest sentit, Andreu va apuntar que l'Ajuntament hauria d'acompanyar els veïns afectats en una demanda a consum demanant compensacions per la falta de servei.

Per la seva banda, la regidora Laia Pèlach va demanar un viratge polític i discursiu del govern gironí que «l'allunyi de la culpabilització i estigmatització de la ciutadania» i va qualificar l'anunci de blindar els comptadors elèctrics de «pedaç temporal».

Aquesta és una mesura que s'ha aplicat al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs i consisteix a centralitzar els comptadors en un o diferents punts i tancar aquests espais amb portes metàl·liques i alarmes d'intrusió, la qual cosa impedeix o dificulta l'accés, i així es posa fi al frau elèctric.

Sobre aquesta iniciativa, la regidora de Drets Socials, Núria Pi, va explicar que durant la darrera setmana el govern gironí va mantenir una reunió amb el consorci de Sant Adrià per tal que els hi expliqués la seva experiència, així com amb l'elèctrica Endesa. Actualment, l'Ajuntament de Girona està a l'espera de rebre els pressupostos tècnics de la instal·lació dels blindatges i, a partir d'aquí, començarà a estudiar la viabilitat d'aplicar aquesta mesura al barri de Font de la Pólvora.

La regidora va destacar que si l'estudi conclou que la proposta és viable, els blindatges començaran a instal·lar-se «de seguida que es pugui», sempre que tots els veïns hagin regularitzat abans els seus comptadors. «Aquesta idea ha d'anar acompanyada de campanyes de sensibilització i de regularització, i també d'una entesa amb l'associació de veïns del barri», va destacar Pi.



Accions complementàries

En referència a la proposta del govern, Pèlach va explicar que no la rebutgen, però que la posen «en qüestió» fins que en tinguin més informació com «dades de pressupost, la seva eficàcia o quina durada té». Des de la seva formació proposen accions complementàries al blindatge dels comptadors com establir un control comunitari d'aquests, instal·lats en un espai conjunt i públic, dut a terme pels veïns i reconeixent així la comunitat.

Tot i això, la regidora també va puntualitzar sobre aquesta mesura que s'ha de tenir en compte el dret dels usuaris, que «han de poder tenir accés als comptadors en tot moment».

La formació municipalista va advertir que una solució a llarg termini ha de passar per un procés que incorpori tots els partits, entitats i ciutadans afectats. És per això que Guanyem Girona ha demanat al govern que convoqui tots els partits amb representació municipal per avançar conjuntament en la cerca d'una solució.