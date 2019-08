Girona Un ferit després de bolcar una furgoneta

Un home va resultar ferit ahir després de bolcar una furgoneta a Girona. L'accident de trànsit va tenir lloc quan faltaven pocs minuts per les set del matí. El vehicle es va desequilibrar, per causes que es desconeixen, a tocar una rotonda del pavelló de Fontajau. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar la Policia Municipal, els Bombers i el SEM. El ferit, que es trobava fora del vehicle quan hi van arribar els serveis d'emergències, va patir una estrebada cervical i petits talls fruit de la trencadissa dels vidres. El SEM el va evacuar al Trueta.