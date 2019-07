Sarrià demanarà a la Generalitat accions sobre la fàbrica Hinojosa

L'Ajuntament de Sarrià de Ter ha sol·licitat una reunió a la Generalitat per tractar la problemàtica amb la fàbrica Hinojosa i intentar trobar-hi solucions. La trobada tindrà lloc el pròxim 3 de setembre i hi ha prevista l'assistència de la directora general d'Indústria, la directora general de Qualitat Ambiental i canvi climàtic, el director general de Relacions Laborals i Qualitat de Treball, i el subdirector general d'Inversió Industrial. Pel que fa a l'Ajuntament de Sarrià, hi assistiran els membres de l'equip de govern, així com tots els partits amb representació al ple municipal, i també membres de la Plataforma PROU.

Segons va explicar l'alcalde del municipi, Narcís Fajula, l'última reunió amb la Plataforma i amb advocats va tenir lloc el divendres 19 de juliol, i aquesta va finalitzar amb un compromís de tots els partits de poder parlar amb la Generalitat per demanar-li que actuï davant els problemes de pudors i sorolls que genera la fàbrica paperera. «Volem que es posin al capdavant de la problemàtica i que prenguin les mesures necessàries per acabar amb el conflicte», va explicar l'alcalde. A més, Fajula també va afegir que demanaran «una revisió mediambiental de l'empresa el més ràpid possible».

Fa gairebé tres anys que els veïns de Sarrià protesten contra les molèsties que provoca la fàbrica, la darrera, aquest passat dimarts, quan unes 500 persones van mobilitzar-se, tallant l'antiga carretera N-II, per demanar el tancament cautelar de la planta. Durant la marxa, els manifestants també van aprofitar per demanar més implicació per part de l'Ajuntament en aquesta qüestió.