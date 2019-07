El 66% d'aspirants a ser policies municipals de Girona suspèn en cultura local i general

El concurs per les onze places d'agent de la Policia Municipal de Girona continuen i ahir es va convocar els 64 aspirants que han superat les dues primeres cribes: lliurar tota la documentació necessària i els testos de coneixements culturals i les ordenances municipals.

Els 64 aspirants van participar ahir en les diferents proves d'aptitud física que es van fer al pavelló de l'escola Montfalgars de Santa Eugènia. Són només un terç dels 186 que havien près part en els exigents exàmens culturals. En aquesta prova 122 persones (el 66%) no van superar el mínim i es van considerar com a «no aptes».

L'examen no consta només de preguntes d'informació general sinó que també inclouen un apartat de qüestions vinculades estrictament a la ciutat de Girona. Moltes de les preguntes estan enfocades a Girona, tant de coneixement del territori com d'ordenances del municipi. Des del cos policial es considera que aquest és l'únic moment, -inclòs el període d'aprenentatge de l'escola de la policia- en què es poden demanar coneixements específics del lloc on treballaran. A l'escola, ja s'abarquen coneixements més generals, i es fa conjuntament amb mossos i agents de cossos policials d'altres poblacions.

Els aspirants que ahir van haver de demostrar que estan en bona forma van haver de superar diferents proves i s'han de superar totes o ja es queda eliminat. L'any passat per exemple, es va fer la course navette (una prova de córrer progressivament cada cop més ràpid), llançar una pilota pesant el màxim de lluny i fer un salt vertical el més alt possible.

Els candidats que superin aquestes proves esportives encara s'hauran d'enfontrar a altres exàmens. Per exemple, de coneixements informàtics, un reconeixement mèdic, demostrar cert nivell de català i una avaluació psicològica per l'ús i la tinença d'armes de foc.

Inicialment, al concurs s'hi havien apuntat 436 persones però, d'aquestes, 184 no van portar tota la documentació requerida (el DNI, el curriculum vitae, el carnet de conduir o, sobretot, una declaració jurada del permís d'armes, entre d'altres) i, per tant, se'n va citar 252 a la primera prova, l'examen cultural que es va fer a l'Auditori - Palau de Congressos. Però 66 dels convocats no es van presentar i el concurs va arrencar amb els esmentats 186 aspirants que després d'aquest dia van quedar reduïts fins als 64.

Actualment, el cos de la Policia Municipal de Girona està formada per uns 140 agents, una xifra que s'ha recuperat després de la jubilació massiva de finals de l'any passat. A més a més, d'aquestes onze places, es preveu convocar deu places més l'any vinent.

Tot plegat per desplegar un model policial a la ciutat on també hi ha de ser la comissaria de Santa Eugènia, ubicada al parc de Núria Terés, i que també inclourà un pla de videovigilància (amb càmeres a les entrades d'urbanitzacions i en espais on es consideri que hi ha sensació d'inseguretat. En aquest mandat, l'alcaldessa, Marta Madrenas, ha assumit directament la regidoria de Seguretat.