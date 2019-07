Foment inaugura el tram desdoblat de 3,3 km de l'N-II a Vilademuls deu anys després

El Ministeri de Foment ha inaugurat el tram desdoblat de 3,3 quilòmetres de l'N-II a Vilademuls (Pla de l'Estany) deu anys després de l'inici de les obres. Els treballs van començar l'any 2009 però, un any després, es van aturar perquè va ser un dels projectes inclosos en les retallades de l'aleshores ministre José Blanco. Les obres no es van reprendre fins l'any 2015, tot i que amb un projecte modificat. Aquest dimecres el tram desdoblat, que ha costat en total uns 16 milions d'euros (MEUR) ja és una realitat. El secretari d'Estat d'Infraestructures, Pedro Saura, ha assegurat que és un projecte que millora la connexió i la seguretat viària per als gairebé 16.000 vehicles diaris que hi circulen. A més, ha refermat el compromís de l'Estat amb els trams pendents de desdoblar de l'N-II i ha afirmat que «en breu» anunciaran inversions «quantioses».

Un nou tram de l'N-II desdoblada a les comarques gironines ha entrat en servei. El novembre passat el ministeri va inaugurar els 2,75 km d'A2 entre Sils i Maçanet. Aquest dimecres, ha estat el torn dels 3,3 km del tram Medinyà-Orriols que discorre pel municipi de Vilademuls.

Les obres han costat uns 16 MEUR i aquest tram portava deu anys empantanegat. L'any 2009 van començar els treballs però un any després les obres van quedar aturades indefinidament perquè va ser un dels projectes inclosos al llistat de retallades impulsades per l'aleshores ministre de Foment José Blanco en ple embat de la crisi econòmica.

No va ser fins l'any 2015 que les màquines van tornar sobre terreny per completar un dels projectes llargament reivindicat al territori. Va ser, però, amb el projecte modificat perquè en comptes de desdoblar la carretera finalment l'han duplicat. Aquest tram enllaça directament amb l'entrada de l'autopista AP-7 de Vilademuls.

L'A2 té dues calçades amb dos carrils de 3,5 metres i una mitjana d'entre 2 i 3 metres. Al mig del tram hi ha l'enllaç amb Sant Esteve de Guialbes. Seguint el projecte, han construït una rotonda elevada que connecta el nou tram d'autovia amb la carretera GIV-5142, el traçat actuat de l'N-II en sentit sud i diversos camins veïnals.

El secretari d'estat ha defensat que el tram s'emmarca en una nova línia estratègica del govern espanyol que aposta per prioritzar obres que millorin la productivitat econòmica, facilitin les interconnexions, respectin el medi ambient i prioritzin la seguretat dels usuaris. Pedro Saura ha subratllat que el desdoblament d'aquest tram i la seva conversió en autovia possibilita un major trànsit de vehicles. De fet, segons dades de Foment, per aquest punt hi transiten diàriament uns 16.000 vehicles.

«És una inversió important en un corredor en el qual volem continuar invertint», ha indicat Saura. El desdoblament de la totalitat de l'N-II és llargament reivindicat al territori i queda pendent tot el tram nord. El secretari d'estat ha recordat que, en relació al tram sud, al gener van licitar millores al tram entre Tordera i Maçanet valorades en 27,4 MEUR i ha subratllat que en les pròximes setmanes anunciaran inversions «quantioses» als recorreguts pendents.

Tot i això, Pedro Saura ha recordat que la fi dels peatges a l'AP-7 reconfigurarà la xarxa viària a les comarques gironines i sosté que cal fer un estudi de mobilitat per determinar com s'articulen les connexions. Això no vol dir, ha assegurat, que s'aparqui el desdoblament de l'N-II sinó establir les inversions "de manera racional".

L'alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, ha celebrat que finalment el tram estigui enllestit tot i s'hagi "trigat tant" en executar. «Si dividim 3,3 km en deu anys, han avançat a un ritme de 300 metres l'any», ha lamentat l'alcalde que recorda que, al llarg d'aquest temps, han tingut el municipi «esberlat».

Terés recorda que l'N-II ha estat un punt negre d'accidents: «En el primer que penso és en les cares i en els noms dels veïns del municipi i de poblacions veïnes que han perdut la vida a la carretera o que hi han tingut accidents». L'alcalde exposa, però, que Foment ha escoltat les necessitats del municipi i ha millorat alguns aspectes del projecte relacionats amb les connexions.