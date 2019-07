Les obres per fer el carril bici del carrer de la Creu s'inicien dilluns

Les obres de millora d'accessibilitat, pacificació de trànsit rodat i implantació del carril bici al carrer de la Creu comencen el dilluns vinent. En concret es treballarà al tram comprès entre els carrers de Barcelona i de Joan Maragall. Es preveu que la durada d'aquestes obres sigui de 6 mesos.

En una primera fase les obres afectaran les voreres de les cruïlles del carrer de la Creu amb els carrers de Joan Maragall i de Barcelona, i es preveuen les afectacions al trànsit de vehicles i als aparcaments en diferents punts.

Al carrer de Joan Maragall, entre el carrer de la Creu i de Maluquer Salvador, es prohibirà estacionar en el tram més proper al carrer de la Creu i es faran tancaments a la circulació de vehicles de forma puntual. Al carrer de la Creu, entre el carrer de Joan Maragall i el del Cor de Maria i entre el carrer de Francesc Ciurana i el de Barcelona, amb afectacions als estacionaments i estretament de la calçada. Al carrer de Barcelona, entre els carrers d'Emili Grahit i la Salle, hi haurà estretaments de calçada en el carril dret en sentit centre ciutat.

Les obres suposaran l'eliminació d'un dels carrils de circulació en el tram de la Creu entre la carretera Barcelona i el carrer Joan Maragall. Una zona on, molts cops, hi ha algun cotxe en doble fila que acaba provocant, precisament, que parcialment només hi hagi habilitat un carril per al trànsit de vehicles. El projecte preveu implantar un carril bici de 340 metres lineals que suposarà el desplaçament dels aparcaments de la vorera que toca a l'escola Doctor Masmitjà cap al centre de la calçada i, per tant, es reduirà l'espai del carrer destinat a vehicles. S'ampliaran les voreres en els xamfrans i encreuaments dels vials, avançant els passos de vianants adaptats i, per tant, reduint encara més l'espai de calçada destinada al trànsit rodat, que passarà a tenir un sol carril de circulació. Les dues bandes d'aparcaments s'organitzaran en línia i es reservaran unes illetes de protecció de vianants entre el carril de trànsit de vehicles a motor i el carril bici. Amb aquestes modificacions també es pretén definir un itinerari segur per als infants que van a l'escola Doctor Masmitjà.