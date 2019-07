Els pressupostos participats del barri de Montjuïc estan paralitzats. L'Associació de Veïns (AVV) va decidir a l'abril no col·laborar en aquest procés aquest any perquè considera que és «una farsa». Aquesta absència i la falta d'una solució per part de l'Ajuntament ha provocat que cap de les nou propostes realitzades pels veïns i entitats d'aquest barri s'hagi tirat endavant, ja que és l'associació l'encarregada de seleccionar els cinc projectes que s'envien als tècnics del consistori perquè en comprovin la seva viabilitat. Un cop es compta amb el seu vistiplau, els veïns a través d'una votació decideixen quines són les que es realitzen.

A Montjuïc, però, aquest procés s'ha vist truncat per l'absència de la figura de l'associació. Els serveis jurídics de l'Ajuntament han de determinar què fer en aquest cas i el pròxim dijous el regidor del consistori Martí Terés tractarà aquesta qüestió amb els veïns al local social per tal de reconduir la situació.

Davant d'això, l'Associació de Veïns de Montjuïc ha denunciat, a través d'un comunicat difós per les xarxes socials, que l'Ajuntament els ha fet responsables de la paralització dels pressupostos participats en aquest barri. «Com sempre, des de l'Ajuntament, en comptes de buscar solucions, troben la manera de carregar la responsabilitat als altres», exposen, a la vegada que avisen el consistori que no intenti «fer creure als veïns que si no hi ha propostes al barri, és culpa» de l'associació.

El president de l'AVV, Sisu Boadas, explica que fa mesos que van notificar a l'Ajuntament que no volien participar en els pressupostos participats i que, per tant, aquesta qüestió s'hauria d'haver solucionat abans. «Que no facin servir d'excusa que com no vam anar a l'assemblea no s'han pogut tirar endavant les propostes perquè ja vam avisar que no hi participaríem», afirma.



«Són una farsa»

L'entitat exposa que no volen formar part dels pressupostos participats perquè «són una farsa». «No hi creiem, és una xapusa que es va fer fa uns anys i no s'ha arreglat», afirma Boadas. Des de l'Associació consideren que amb els pressupostos participats s'haurien de fer projectes únicament de caire social perquè repercuteixin en el conjunt del barri. «No estem d'acord en el fet que tota la inversió hagi d'anar destinada a fer projectes de totxo, és a dir, a construir una escala, un ascensor, a asfaltar un carrer o a fer una pista poliesportiva, per exemple».

D'altra banda, l'Associació també ha perdut tota la credibilitat amb aquest procés participatiu perquè els projectes més importants encara no s'han posat en marxa o no han finalitzat. Boadas posa d'exemple l'enllumenat de l'accés a Montjuïc des del Pont Major que està en fase d'execució; o l'anella verda (una via verda que ha d'enllaçar el patrimoni arquitectònic del barri). És per aquesta sèrie de motius que l'associació ha decidit aquest any «plantar-se amb els pressupostos participats».

D'altra banda, fonts del consistori expliquen que la qüestió del barri de Montjuïc s'intentarà solucionar. També expliquen que enguany, amb les eleccions, el procés dels pressupostos participats s'ha posposat i que imminentment es reprendran les assemblees, tal com es va acordar amb les associacions de veïns.