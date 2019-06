Girona obre la convocatòria d'ajuts d'educació per al curs vinent

L'Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria de subvencions d'educació per als centres educatius de la ciutat amb l'objectiu de promoure i donar suport, un any més, als projectes de les escoles de Girona durant el curs 2019-2020. El termini de presentacions de les sol·licituds, que varia en funció de cada subvenció, serà entre el 13 de setembre del 2019 i el 30 de juny del 2020, i la tramitació s'haurà de fer a través de la seu electrònica.

Concretament, el consistori gironí ha obert un total de sis subvencions: quatre per als projectes i les activitats dels centres educatius i dues per a l'ús de l'Auditori i per als desplaçaments per assistir a activitats dels recursos educatius municipals. Els centres interessats en les primers quatre tipologies de subvencions tenen temps fins al 30 d'octubre del 2019 per presentar la sol·licitud. Les convocatòries de les subvencions per als centres educatius per a l'ús subvencionat de l'Auditori de Girona» es podran sol·licitar fins al 13 de setembre del 2019, i les subvencions per als centres educatius per a desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius es podran demanar fins al 30 de juny de 2020.