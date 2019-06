El barri de Sant Pau de Girona diu adéu a la ludoteca després de sis anys

La ludoteca del barri de Sant Pau de Girona, més coneguda com la Pauleca, tancarà a finals d'aquest curs escolar perquè l'Associació de Veïns del Pla de Palau i Sant Pau ha afirmat que és "inviable" sense el suport econòmic dels pressupostos participats, tal com ha explicat la presidenta de l'entitat, Mònica Tarradellas. Durant sis anys, els veïns de Sant Pau escollien aquest projecte social en les votacions de barri que revalidaven el finançament del servei. Les votacions, però, es feien entre el mes de maig i juny.

Aquest any, el govern local ha detallat als veïns que en motiu de les eleccions municipals aquest procés participatiu es faria més tard. Tarradellas culpa la "inactivitat" del govern local dels retards perquè el 2015 també hi havia eleccions municipals i els pressupostos participats es van fer el mes d'abril.



Aquest divendres 21 de juny la ludoteca del barri de Sant Pau de Girona, més coneguda com la Pauleca, baixarà la persiana després que no pugui seguir endavant per la falta de finançament. Aquest projecte va començar ara fa sis anys de la mà de l'Associació de Veïns del Pla de Palau i Sant Pau, a partir del projecte de pressupostos participatius que organitza l'Ajuntament de Girona. De tota manera, els retards en les votacions d'aquest any fa que el projecte sigui "inviable", tal com ha explicat la presidenta de l'associació, Mònica Tarradellas. Aquest divendres 21 de juny la ludoteca del barri de Sant Pau de Girona, més coneguda com la Pauleca, baixarà la persiana després que no pugui seguir endavant per la falta de finançament. Aquest projecte va començar ara fa sis anys de la mà de l'Associació de Veïns del Pla de Palau i Sant Pau, a partir del projecte de pressupostos participatius que organitza l'Ajuntament de Girona. De tota manera, els retards en les votacions d'aquest any fa que el projecte sigui "inviable", tal com ha explicat la presidenta de l'associació, Mònica Tarradellas. Fins ara, cada any les votacions en què els veïns escollien quin projecte volien que s'executés al seu barri s'havien fet entre maig i juny. Això feia que l'associació pogués garantir l'obertura de la Pauleca a partir de l'inici del curs escolar i permetre que "nens del barri sense recursos" s'apuntessin a la ludoteca de forma gratuïta com a activitat escolar. Ara, però, l'Ajuntament hauria posposat les votacions fins després de l'estiu i això impossibilita tenir els diners abans del setembre. En paral·lel, han intentat parlar amb l'Ajuntament, però l'única resposta que han rebut és un correu electrònic assegurant que passaran el calendari de votacions quan el tinguin a punt. Tarradellas ha afirmat que s'han esperat "fins a l'últim moment" per anunciar el tancament d'aquest espai, però que havien de comunicar al llogater del local que abandonarien les instal·lacions a finals de mes i no podien tardar més.

Queixes per la "inactivitat" del govern



El govern local ha justificat el retard de les votacions en els pressupostos participats recordant que aquest maig hi havia eleccions municipals. De tota manera, Tarradellas ha recordat que el 2015 també hi van haver eleccions municipals, però el procés participatiu de barris es va avançar i les votacions es van fer a finals del mes d'abril. Per això creu que no és culpa dels comicis electorals, sinó de la "inactivitat" del govern municipal. El govern local ha justificat el retard de les votacions en els pressupostos participats recordant que aquest maig hi havia eleccions municipals. De tota manera, Tarradellas ha recordat que el 2015 també hi van haver eleccions municipals, però el procés participatiu de barris es va avançar i les votacions es van fer a finals del mes d'abril. Per això creu que no és culpa dels comicis electorals, sinó de la "inactivitat" del govern municipal. Davant d'aquestes queixes, el portaveu de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas, ha recordat que el mes de març ja es va fer una reunió amb totes les associacions advertint-les que no es reprendria el procés participatiu fins després de les eleccions. El motiu és que un mes abans de les eleccions municipals hi havia les eleccions generals. "S'havia d'aturar perquè les votacions podrien qualificar-se de propaganda política", ha reblat Ribas. Tot i així, el portaveu ha assegurat que es va respondre a l'associació de veïns que "una vegada es constituís el nou ajuntament", el nou alcalde electe es reuniria amb ells per buscar una solució. Carles Ribas ha recordat que "no va ser fins dissabte que vam tenir alcaldessa" i per això estan sorpresos que aquest dilluns hagi arribat aquest comunicat tan a l'Ajuntament com als mitjans de comunicació.

Projectes enfocats a millores urbanístiques



L'Associació de Veïns ha lamentat que les votacions de barri estiguin pensades per a fer millores urbanístiques que "ja haurien d'estar incloses en els pressupostos ordinaris" com ara el manteniment d'un parc o la millora de l'enllumenat. Tarradellas ha explicat que "sempre" havien tingut "dificultats" a l'hora de rebre els diners perquè ells tenien un projecte social i no un urbanístic. L'Associació de Veïns ha lamentat que les votacions de barri estiguin pensades per a fer millores urbanístiques que "ja haurien d'estar incloses en els pressupostos ordinaris" com ara el manteniment d'un parc o la millora de l'enllumenat. Tarradellas ha explicat que "sempre" havien tingut "dificultats" a l'hora de rebre els diners perquè ells tenien un projecte social i no un urbanístic. Segons la presidenta, el procés està enfocat a obres amb "terminis d'execució més llargs" que no pas els projectes socials. Això comporta problemes a l'hora de garantir els pagaments. Davant d'aquestes acusacions, el portaveu de JxCat a l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas, ha afirmat que els pagaments sempre es van fer dins del marc preestablert. De tota manera, ha reconegut "tibantors jurídiques" del projecte de la Pauleca dins del marc dels processos participatius perquè no era "una inversió a nivell d'obra", sinó "una activitat de caràcter social". De fet, Ribas ha admès que en la comissió de renovació del projecte de pressupostos participats era un debat "que estava sobre la taula" per les "dificultats" d'incloure aquests projectes socials en la jurisdicció que acompanyava a les votacions. Per això, una de les coses que preveu resoldre aquesta comissió és quin tipus d'inversions "es poden incloure" en el procés participatiu.



La Pauleca, un projecte "de barri"



La presidenta de l'Associació de Veïns del Pla de Palau i Sant Pau ha defensat la Pauleca com un servei amb "filosofia de barri", ja que ajudava a la integració dels veïns. A més, ha recordat que no era tan sols un espai pensat per a infants, sinó que també hi havia " activitats dirigides a pares". Mònica Tarradellas també ha assegurat que molts dels monitors que hi han treballat eren joves de Sant Pau, fet que genera un lligam entre els joves i el barri.