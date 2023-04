Scorpio estrena a Figueres el seu primer disc que porta per títol Antares. A més, serà la primera a pujar a l’escenari d’El Rampell el dia 28 d'abril.

El 14 d’abril va presentar Antares. Què sent després de publicar el seu primer disc?

Sento que he tancat una etapa i que ara en ve una altra de directes i de nova música. Personalment, sento que he deixat anar molts sentiments que tenia guardats i em sento alliberada. També ha sigut un temps d’aprendre constantment.

Precisament, en aquest treball parla molt dels sentiments.

Totes les cançons parlen de mi. Són molt personals, però al final cadascú se les fa seves.

Per què li ha posat Antares de nom?

Antares és l’estrella que més brilla de la constel·lació de l’escorpí. Està situada al pit i se la considera el seu cor, el lloc on tothom identifica els sentiments. A més, l’escorpí és el meu símbol, i és una relació de tot això per presentar-me.

Com diria que és?

No és el mateix treure disc ara que fa dos anys. Soc conscient de l’exposició que tinc. Hi mostro els sentiments, pensant a poder ajudar la gent que l’escolti. També penso en el públic familiar d’Eufòria i ajudar les nenes perquè siguin més fortes i empoderades en el món patriarcal en què vivim.

Com ha viscut aquesta exposició?

És un procés. Al principi no n’érem conscients i ara encara no és fàcil. Em costava empatitzar. El personatge m’ha ajudat a distanciar-me i dissociar-lo de la persona.

A Antares, hi toca molts estils diferents.

Jo encara estic experimentant molt. He volgut explorar i veure com funciona cada estil i on em sento còmoda. Així també podré veure com funcionen els directes.

Un directe que estrenarà el dia 28 a Figueres en el primer concert després de presentar disc.

Fortíssim! Tinc moltes ganes de cantar en directe, fer l’espectacle sencer amb els meus ballarins i de veure com reacciona la gent. Buscaré que facin un viatge que crec essencial en un xou: inici, nus i desenllaç.

Deja Vu va ser el primer avançament d’aquest disc i ha tingut bona rebuda.

Flipo amb les xifres que té. Vaig sortir sisena del programa i penses que el teu èxit dependrà de la posició. Estic molt agraïda.

A la gala 3 d’Eufòria la va cantar la Clàudia.

És increïble! Fa un any jo era al concurs i ara una concursant canta una cançó meva.

Com veu el pas per Eufòria un any després?

Encara estic assimilant coses del Palau Sant Jordi. A vegades es desbloquegen emocions d’alguna experiència, perquè per continuar les havies de bloquejar. Va ser molta informació de cop.

Està seguint aquesta segona edició?

Sí, hi tinc una amiga: l’Elena. Dono ullades a les xarxes, però no veig el programa sencer. No ho feia ni a la meva edició. Ja vaig viure les gales en directe i veure-ho des de fora no m’agrada, és reviure la teva experiència en un altre. Eufòria per mi és com una relació sentimental que ja l’he passat i no cal tornar-hi.