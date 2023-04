Durant els últims tres anys les Fires i Festes de la Santa Creu han estat marcades per la incertesa de la pandèmia i les restriccions. Aquest 2023, però, recuperaran tota la seva esplendor. «Aquest any per fi tenim unes fires i festes normals, perquè l’any passat tot i que es van poder celebrar, dues setmanes abans encara portàvem mascareta i no van ser normals», va declarar l’alcaldessa Agnès Lladó en la roda de premsa de presentació de la Santa Creu el catorze d’abril. També va anunciar que torna la caseta d’Andalusia «amb la seva màxima esplendor» després de tres anys d’absència per la Covid-19.

Com marca la tradició els actes de les fires, pròpiament dits, aniran del 28 d’abril al tres de maig. Però una de les novetats és que el cap de setmana abans, i coincidint amb la diada de Sant Jordi, se celebraran les vigílies de Santa Creu. «Si hi ha una cosa que temen els llibreters és que Sant Jordi caigui en diumenge i la gent marxi. Aquestes vigiles tenen l’interès de fer ciutat i aportar un plus a la Santa Creu», va explicar la regidora de Fires i Festes, Ester Marcos. Els actes se sumen als que ja estaven programats per Sant Jordi i començaran divendres a la tarda «de la manera més tradicional possible», declara Marcos, amb ball de plaça a càrrec del grup Corrandes són Corrandes. També hi haurà activitats i concerts com: balls tradicionals, espectacles infantils, el tradicional concurs d’allioli o concerts de nit a la plaça Catalunya.

El Pregó inaugural de les fires serà el 29 d’abril a dos quarts de vuit del vespre i va a càrrec dels periodistes figuerencs Jaume Peral Juanola, recentment cessat com a director de les emissores de RAC1 i RAC 105; Jaume Serra Saguer, delegat de PRISA Media a Catalunya i secretari general dels Premis Ondas, i Lluís Arté Gil, coordinador de Cadena 100 i Rock FM a Catalunya i sotsdirector territorial de Cope Catalunya i Andorra, «d’aquesta manera es reconeix la seva trajectòria i el talent que hi ha a la ciutat», va subratllar Lladó. Pel que fa als actes, n’hi haurà per a totes les edats i per a tots els gustos: concerts, activitats, gegants, cercavila, sardanes, balls tradicionals, espectacles infantils... Estaran repartits en diferents espais de la ciutat: el Parc de les Aigües, la Rambla, la plaça del Gra, la plaça Catalunya, la plaça Josep Pla, el passeig Nou i la plaça de l’Escorxador entre altres. Lladó va agrair a totes les entitats i que fan possible la Santa Creu i va destacar que «així s’evidencia la vida associativa diversa i transversal de la ciutat».

El cartell de Fires i Festes de la Santa Creu ha estat dissenyat per Àlex Gifreu. És un cartell que reivindica el nom de la ciutat de Figueres, un cartell dinàmic, de colors diversos, tal com és de diversa la ciutat de Figueres i que es pot llegir de diverses maneres. També s’elaboraran xapes i 72.000 posagots amb el mateix cartell, aquests tindran un codi QR que redirigirà a la web dels actes.

Pel que fa a l’espai El Rampell també hi ha novetats Marcos va anunciar que per primera vegada hi haurà una zona amb taules i cadires per poder seure a sopar «l’objectiu és que les famílies s’acostin a conèixer-ho». Sobre la programació musical va declarar que «és molt potent i amb grups molt diversos». El cartell d’aquest espai és una proposta de Pau Bahí i es tria amb el consens de les entitats d’aquest espai.