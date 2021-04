Jordi Mitjà crea un cartell "alegre i esperançador" inspirat en els focs d'artifici

L'any passat, l'artista figuerenc Jordi Mitjà havia de crear el cartell de Fires, però la pandèmia va deixar l'encàrrec al calaix. Enguany s'ha tornat a activar i ha reprès la idea inicial de centrar la mirada en els focs d'artifici, tan vinculats a la festa però que, paradoxalment, aquest any Figueres no els podrà viure. «És un cartell que mira enrere, molt senzill, amb traços quasi infantils fets sobre un full en blanc, un cartell esperançador», el qualifica el mateix Mitjà qui ha creat diferents variacions sobre el mateix tema que ompliran tots aquests dies els carrers de la ciutat.

Per aquest artista conceptual, els focs de les festes majors són un dels moments vitals que acompanyen a tothom. «És un dels actes més democràtics de les festes dels pobles, ja que es pot veure des de casa i que tothom, encara que sigui gent gran, els pot gaudir», comenta tot reconeixent que «és una llàstima» que enguany no se celebrin. Ell, però, diu que té quelcom com de simbòlic: «Normalment els focs clouen les festes, però jo els veig, també, com la llavor per les següents». Mitjà recorda encara aquells focs artificials que vivia de petit a Figueres i, sobretot, les lletres on es construïa i consumia el nom de la ciutat.

El cartell de Jordi Mitjà ha estat un repte mateix per als tallers impressors, Trayter, que han hagut de treballar amb diferents planxes i colors per crear les variants que ara decoren els espais públics i que tenen, cadascuna, entre tres i cinc impressions. «Cada cartell és com un original», reconeix Mitjà que, des de fa molts anys, viu i treballa a Lladó. La seva obra, que s'ha exposat en múltiples museus i sales d'art, és molt heterogènia, plena de contingut i crítica social però alhora sensible i poètica. Aviat, s'exhibirà a París.

