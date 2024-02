Aquest 14 de febrer, com cada any, se celebra Sant Valentí, el patró dels enamorats. Però, qui va ser sant Valentí? Se sap que sant Valentí va ser un bisbe romà en l’època de l’emperador Claudi II, al segle III. Segons la llegenda, aquest emperador es va caracteritzar per reformar l’exèrcit amb unes normes molt estrictes, entre les quals destaca l’ordre que prohibia que els soldats es casessin. Per a Claudi II, els joves havien de lluitar, no formar famílies, ja que ell entenia que els homes lluitaven millor si estaven solters i, per tant, amb menys lligams.

L’aleshores bisbe Valentí, famós i respectat per la zona, es va mostrar en contra d’aquesta decisió i, en secret, va començar a casar joves enamorats. Fins i tot, explica la història que "organitzava" les trobades d’amagat entre els soldats i les seves esposes. Els regals més romàntics per sorprendre la teva parella per Sant Valentí Un final tràgic En descobrir això, l’emperador el va fer cridar i, davant la negativa de Valentí de retractar-se del seu comportament, el va condemnar a morir decapitat. Just abans de morir com a màrtir de l’Església, el jutge Asteri va voler fer burla del bisbe i li va dir que, si era veritat el que explicava sobre el Cristianisme, podria aconseguir que la seva filla cega tornés a veure. La llegenda assegura que Valentí va retornar la vista a la filla del jutge Asteri, Júlia, i que tota la seva família es va convertir al Cristianisme, però no es va evitar la mort del bisbe el 14 de febrer de l’any 270. Alhora, diuen que la filla del jutge va plantar sobre la tomba de Valentí un ametller. Per això, ara aquest arbre també és considerat un dels símbols de l’amor. Un dia per celebrar Com passa amb moltes festes actuals, la seva ubicació al calendari es deu a la substitució d’una festa pagana per una cristiana. D’aquesta manera, va ser el 496 quan el papa Gelasi va establir la festa de Sant Valentí el 14 de febrer, suposada data de la mort del bisbe Valentí que coincidia amb les festes Lupercals dels romans, dedicades a l’amor i la fecunditat. La festivitat de Sant Valentí es va celebrar cada any a l’Església catòlica fins al segle XX. El 1969, però, es va decidir eliminar la festa del calendari, passant a ser només el dia del sant, però sense celebració oficial. Tot i això, per a aquesta data, Sant Valentí ja estava totalment consolidat, especialment a les societats anglosaxones, per la qual cosa la festivitat va continuar celebrant-se, ja no només com a sant, sinó com el dia dels enamorats. També és molt popular fer regals romàntics. De fet, el costum de regalar targetes amb missatges d’amor es remunta a mitjans del segle XIX. A diferència del que molt sovint s’ha volgut fer creure, aquesta popular celebració no és un invent dels grans magatzems, tot i que sí que és cert que el 14 de febrer s’ha convertit en una data important per al sector del comerç. Consulta aquí totes les notícies d'EMPORDÀ