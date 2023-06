Rocío Carrasco s’asseurà al banc dels acusats demà 28 de juny a Madrid. El seu presumpte delicte, abandó de família, per no pagar la pensió al seu fill David Flores, des que una sentència la va obligar a fer-ho, fa més de cinc anys. La primera denúncia la va posar el seu exmarit, Antonio David Flores; la segona, el perjudicat, el seu fill David.

El previst és que el judici contra Rocío Carrasco comenci dimecres a dos quarts de deu del matí a la sala de vistes número 11 dels jutjats Penals de Madrid. El fiscal i l’acusació particular –exercida aquesta última pel seu fill, David Flores– demanen que la dona sigui condemnada a un any de presó i al pagament d’una multa d’entre 15.000 i 19.000 euros per un presumpte delicte d’abandó de família.

ELS TESTIMONIS

A més de l’acusada, que podrà declarar al principi o al final de la vista oral, està citat David Flores, com a perjudicat. Com a testimonis està previst que declarin la seva germana Rocío Flores; el seu pare, Antonio David Flores, i l’exparella d’aquest, Olga Moreno. L’advocat de Rocío Carrasco, Javier Vasallo, ha demanat que s’inclogui com a testimoni la seva parella des de fa molts anys, Fidel Albiac.

Rocío Carrasco no va pagar ni una sola mensualitat de 200 euros a què estava obligada per ajudar econòmicament el seu fill, de qui la sentència parlava que, a causa de la seva discapacitat, era «dependent econòmicament».

David, el fill de Rocío Carrasco, haurà de declarar contra la seva mare davant el tribunal. Rocío Flores, l’altra filla, declararà com a testimoni

Des de la majoria d’edat, David Flores, que ara té 22 anys, ha viscut amb el seu pare, Antonio David. La defensa de Carrasco intentarà demostrar que el pare es va emportar de casa el fill quan encara era menor d’edat i el va empadronar a Màlaga sense el seu permís. Demanarà l’absolució

PRIMER CAPÍTOL

Aquest judici contra Rocío Carrasco serà el primer capítol de la batalla legal entre ella i el seu exmarit, pels pagaments de pensions als seus fills des que es van separar. El segon està previst per al 6 de juliol i aquesta vegada Rocío Carrasco exerceix l’acusació. La Fiscalia demana per a Antonio David Flores quatre anys de presó per un delicte d’insolvència punible. Rocío Carrasco el va denunciar per no pagar la pensió dels seus dos fills, que llavors eren menors d’edat i vivien amb ella.

Segons l’acusació, Antonio David no va pagar i, a més, hauria realitzat maniobres il·lícites per ocultar que sí que tenien diners per complir la seva obligació. La seva exdona li reclama, en aquest judici, també una indemnització de 80.000 euros; 60.000 euros del deute per no pagar les pensions als seus fills, més 20.000 euros més per «interessos, danys i despeses ocasionades».