De filtres que realcen la bellesa n’hi ha molts, però l’anomenat Bold Glamour és diferent. És instantani i molt realista. Tant que està causant molta polèmica. Rejoveneix els rostres, elimina les arrugues i marca les faccions. Afegeix maquillatge impecable i fins i tot retocs estètics. El resultat del nou filtre de TikTok s’acosta gairebé a la perfecció i sotmet les persones a uns cànons de bellesa que en realitat no existeixen. No obstant, els usuaris més exposats a la xarxa social xinesa, els adolescents, no són conscients d’aquesta pressió estètica i aspiren a aconseguir un físic com el del filtre. D’allà la controvèrsia.

«Aquest filtre no té sentit» i «no hauria de ser legal» són les reclamacions més repetides sobre la funció Bold Glamour, que funciona gràcies a la intel·ligència artificial. El resultat resulta sorprenent i addictiu per com distorsiona la realitat.

Transformacions extremes

Algunes modificacions són evidents, com l’aplicació d’un maquillatge perfecte, l’eliminació de les arrugues, pigues i altres marques i l’aplicació del contorn de llavis. Però d’altres no ho són tant, com l’opció de perfilar el rostre. Sigui com sigui, la transformació és més que evident.

Per això la xarxa social s’ha omplert de vídeos de l’abans i el després d’utilitzar el filtre. El ‘hashtag’ #boldglamour suma més de 245 milions de reproduccions. Fins ai tot les ‘influencers’ més populars s’han atrevit a provar-lo i denunciar-lo. És el cas de Kelly Strack, que mostra el seu rostre impol·lut i maquillat quan en realitat acaba de sortir del llit i es veu al natural: té ulleres i res de maquillatge.

Quins perills comporta

La violència estètica és la pressió social que s’imposa especialment sobre les dones per adaptar-se als cànons estètics i fins i tot arriba a posar en risc la seva salut mental i física per tal d’aconseguir-los. A més, els experts consideren que la imatge perfeccionada dels adolescents pot crear problemes de dismòrfia corporal, un trastorn mental que provoca intolerància als defectes i el desig de tenir sempre la imatge artificial que ofereixen aquest tipus d’aplicacions.