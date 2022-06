Aquest dijous 23 de juny la cantant María del Monte ha sigut protagonista de l’Orgull Gai de Sevilla i ha fet un discurs amb què ha decidit obrir-se al públic i deixar d’amagar la seva orientació sexual: «Vull que sapigueu, abans de baixar d’aquí, que soc una persona més dels que som aquí. I que, per descomptat, la meva parella és aquí», va dir durant el pregó de l’orgull LGTBIQ+ de la capital sevillana.

La parella en qüestió és <strong>Inmaculada Casal</strong>, actual cap de Societat de Canal Sur TV, i la relació entre les dues va començar fa 23 anys. Per aquesta raó, alguns es pregunten per què María del Monte ha decidit ara «sortir de l’armari», als 60 anys.

La versió que més consens ha generat és que la cantant va voler portar amb discreció la seva vida amorosa per la seva mare, Bibiana Algaba, a qui hauria volgut «protegir» de possibles atacs homòfobs que pogués presenciar, malgrat que Algaba sí que coneixia l’orientació sexual de la seva filla. Tanmateix, com que la dona va morir l’any passat, tot apuntaria que María del Monte ja no tenia motius per no fer el pas.

Igualment, l’homosexualitat de María del Monte sempre va ser un secret a crits, tal com afirmen les ‘Mamarazzis’ d’EL PERIÓDICO, Laura Fa i Lorena Vázquez, que recorden l’època d’«amistat especial» que va tenir amb Isabel Pantoja, i les mítiques fotografies que va fer Diego Arrabal de les dues ‘tonadilleras’ jugant a la platja.