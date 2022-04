Sarajevo concedeix avui al fotoperiodista català Jordi Pujol Puente el reconeixement com a Ciutadà d’Honor de la capital bosniana a títol pòstum. Pujol Puente va morir el 17 de maig de 1992 en un bombardeig mentre cobria el setge de la ciutat per al diari Avui i col·laborava amb l’agència Associated Press (AP). Les seves fotografies van donar un testimoni únic dels primers dies del que és el setge més llarg contra una gran ciutat en la història moderna, amb més d’11.000 víctimes mortals. Pujol Puente va ser el primer periodista estranger en perdre la seva vida a Sarajevo durant la guerra de Bòsnia, víctima d’una de les 500.000 bombes disparades contra la ciutat. Tenia 25 anys.

L’Ajuntament de la ciutat atorga aquest títol a proposta de l’associació Education Builds Bosnia and Herzegovina – Jovan Divjak, amb el suport de la Delegació del Govern al Sud-est d'Europa. L’entrega del premi es farà aquesta tarda en una cerimònia coincidint amb el dia de la ciutat, on participaran els germans de Pujol Puente, Marta i Pere. Serà la seva primera visita a Sarajevo. A l’acte també hi assistirà el delegat rosinc Eric Hauck, amic i company periodista de Pujol Puente durant la cobertura del setge.

La mort del fotoperiodista “va fer que els catalans sentíssim aquella tragèdia com a nostra, també 30 anys després”, afirma Hauck. A més, per al delegat del Govern al Sud-est d’Europa, les fotografies de Pujol Puente avui adquireixen més valor “davant d'una nova guerra a Europa i noves amenaces de trencament de tots els valors universals que aquells ciutadans van saber defensar”. Sarajevo va començar a inicis d’aquesta setmana la celebració dels actes que commemoren el 30è aniversari del setge i la ciutat ho fa “desitjant al món que no es permeti una altra barbàrie com la del setge de 1.445 dies a Ucraïna”, segons Hauck.

30 anys d’amistat entre Catalunya i Bòsnia

El títol de ciutadà honorífic és un reconeixement que el Consell Municipal de Sarajevo entrega des de l’any 2000 a persones que han tingut un rol destacat en el desenvolupament de la ciutat. Jordi Pujol Puente és, de fet, el quart català en rebre aquest reconeixement. Abans l’havien rebut l’expresident de la Generalitat de Catalunya i exalcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, al 2008; el tenista Juan Maria Tintore, al 2009; i l’exdirector general de Cooperació al Desenvolupament Manel Vila, al 2015, pel seu suport humanitari durant la guerra i la reconstrucció de Sarajevo.

Aquests títols són una mostra del fort vincle entre Catalunya i Bòsnia, que enguany celebren els seus 30 anys d’amistat i cooperació. El 1992 va ser un any clau en la relació entre els dos països: mentre Barcelona centrava l’atenció internacional per la celebració dels Jocs Olímpics, al país balcànic esclatava la guerra més letal a Europa des de la Segona Guerra Mundial. Enmig de l’eufòria olímpica, el poble català va mostrar la seva solidaritat amb el bosnià, amb centenars de projectes de cooperació que han agermanat al llarg dels anys les dues capitals olímpiques, Barcelona i Sarajevo, declarada l’octubre de 1995 com el Districte 11è barceloní. Una connexió que avui, malgrat el perill de l’oblit, perviu.