L'artista pintor del Pla de l’Estany, afincat des de fa uns anys a Figueres, Pere Reixach i Fusté, conegut com El Gall Xinador, ha fet donació a la Fundació Salut Empordà d'un quadre en agraïment a la tasca que han desenvolupat els centres sanitaris durant la pandèmia del coronavirus.

Porta per títol Salut, art de vida i conté els elements que configuren el seu univers creatiu: el gall, la rosa i el sol. Es tracta d’una pintura mixta sobre tela, de 40 x 40.

En els propers dies es penjarà a la sala d’actes de l’Hospital de Figueres, on també hi ha penjats una sèrie de quadres de l’artista de l’Escala, Amelia Burke, i una donació de l’artista de Rabós, Mònica Campdepadrós, fruit d’una iniciativa de la Pigment Gallery i els seus artistes per omplir d’art els hospitals.