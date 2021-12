Com no podia ser d'una altra manera, aquest dimarts 28 de desembre les xarxes socials tornen a omplir-se de notícies falses en forma de broma commemorant el Dia dels Sants Innocents. A la comarca, són diverses les entitats, agrupacions i col·lectius que han fet la seva aportació.

La més atrevida ha estat des de Comerç Figueres Associació que, amb una imatge animada ha fet una convocatòria aquesta nit per assistir a "la primera trobada més sexual de Figueres: gran orgia". Assegurant que es compta amb "la col·laboració dels estaments públics" i anunciant que les inscripcions es poden fer a l'original web "carda bé i no miris amb què".

A Twitter, Bàsquet Nord ha aprofitat que aquest dimarts surt una nova edició de l'EMPORDÀ per difondre una portada falsa del nostre Setmanari on s'anuncia la construcció, per part d'Amazon, d'un pavelló esportiu al Far d'Empordà, "d'ús exclusiu pel grup Bàsquet Nord".

✌🏽✌🏽✌🏽✌🏽✌🏽✌🏽



😎 Tal com diu la portada del Setmanari Empordà, Amazon construirà un pavelló a el Far d'Empordà, d'ús exclusiu pel grup Bàsquet Nord



😍 Gràcies a un acord amb l'Ajuntament, Adepaf i UCAP podran gaudir d'un súper pavelló, i créixer esportivament. Una gran notícia! pic.twitter.com/92PsjzE1oo — Bàsquet Nord (@basquetnord) 28 de diciembre de 2021

En futbol, ha estat la UE la Jonquera la que ha fet la publicació de "notícia bomba" informant que en motiu del centenari del club, es farà un partit amistós amb el FC Barcelona el mateix dia de Sant Jordi de l'any vinent.

Més enllà de les xarxes socials, per WhatsApp s'ha difós la notícia que a la Ciutat del Vaticà es replicaria el campanar de Capmany, adjuntant un mapa on s'indica la suposada ubicació: