La 21a Nit de les Revistes i la Premsa en Català distingirà Camacuc amb el premi a la millor publicació en la categoria de revistes; Diari de Girona, en la de premsa diària; L'Eco de Sitges, en la categoria de premsa no diària, i Fosbury.cat, en la categoria de digital. L’esdeveniment, organitzat per l’APPEC editors de revistes i digitals, serveix per reconèixer la tasca i la trajectòria dels mitjans de comunicació i cada any congrega el sector comunicatiu del país. La novetat d'enguany és que el guardó incorpora la categoria de premsa diària. El lliurament dels premis se celebrarà dimarts vinent a l'Antiga Fàbrica d’Estrella Damm a Barcelona.

En la categoria de revistes, el guardó recaurà en Camacuc. Fundada el 1984 al País Valencià per un grup de mestres, la publicació ha contribuït en la normalització del català i en el foment de la lectura. El jurat li atorga la distinció "per fer un producte únic i de qualitat en català al País Valencià", però també "per l’aposta pels autors locals".

En la categoria de premsa diària, que s’estrena en aquesta edició amb la incorporació de l’Associació Catalana d’Editors de Diaris (ACED), la Nit de les Revistes i la Premsa en Català premiarà el Diari de Girona - publicació del mateix grup editorial que el Setmanari de l'Alt Empordà -. Creat el 1889, ha esdevingut "un dels mitjans de comunicació de referència en la informació local i comarcal". En aquest cas, el jurat ha valorat "la seva cobertura territorial més enllà de la capital i els seus continguts que sovint han marcat l’agenda política".

Així mateix, en la categoria de premsa no diària, la Nit de les Revistes i la Premsa en Català reconeixerà L'Eco de Sitges. Des que va ser fundat el 1887, la publicació "ha sabut conservar un estil propi de fer periodisme, sempre arrelat al territori". De fet, el jurat destaca "el rigor en el tractament de la informació cultural amb una marcada identitat de periodisme literari i la capacitat d’aglutinar moltes veus amb rigor i solvència".

I, en la categoria de digital, el reconeixement serà per Fosbury.cat. Aquest portal, que disposa d’una revista semestral en paper, busca omplir un buit en el mercat mediàtic català amb informació esportiva que reverteixi el predomini del futbol envers la resta de disciplines esportives. Una demanda que, segons el jurat, Fosbury.cat “omple amb una mirada heterodoxa que busca el matís i la diferència de cada un dels protagonistes i les seves històries”.

Reivindicació del paper de les revistes i la premsa en català

Enguany, la Nit de les Revistes i la Premsa en Català "pren especial rellevància i esdevé més necessària que mai, sobretot, en un context en què emergeix una preocupació generalitzada pel retrocés de l’ús social del català, tal com apunten diversos estudis recents". Per això, aquesta celebració ha de servir per "reivindicar el paper de les revistes i la premsa que proporcionen un mapa comunicatiu en català ric, plural i divers i, així, contribueixen a fer possible una oferta mediàtica de qualitat en llengua catalana".

L’APPEC editors de revistes i digitals organitza aquest esdeveniment conjuntament amb l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) i amb l’Associació Catalana d’Editors de Diaris (ACED). L’acte tindrà lloc dimarts vinent, a les 19.30 h, a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm de Barcelona.