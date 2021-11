«Els algoritmes van fer la seva màgia», confessa Maria Casero Garvín (Roses, 7/11/1996), poques setmanes després de sumar milers de seguidors. I és que actualment viu a Barranquilla, Colòmbia, on ha esdevingut tot un fenomen viral a TikTok i Instagram, amb milers de reproduccions a les xarxes socials, encara sense saber ben bé per què. «He vingut per amor; a la meva parella, la ciutat i el país», explica. Després d’una temporada a Abu Dhabi, l’altempordanesa va arribar al Carib després de «molts canvis en pocs mesos».

«Feia uns dies que estava bastant malament. Tinc un trastorn bipolar. No és que estigués passant per un episodi maníac o depressiu, però estava molt sensible. Vaig fer el vídeo per desconnectar del que m’estava passant i passar-m’ho bé una estona. Em desperto l’endemà amb deu mil seguidors i milers de reproduccions», recorda Casero del que va passar fa uns dies. Aquests deu mil seguidors a TikTok s’han convertit en cent mil a la mateixa plataforma i vint-i-cinc mil a Instagram de retruc, però reconeix que «no sé ben bé com va Instagram». Per aquí van els trets quan també explica que «soc l’antiinfluencer. O sigui, tens al cap les típiques influencers? Doncs mira’m a mi, soc el contrari, i sembla que a la gent li agrada això. De seguida em van demanar més vídeos, deien que s’ho passaven bé, i jo també gravant-los!».

L’exposició mediàtica que representa un fenomen viral és una situació que cal assimilar i gestionar per la seva efervescència. «Crec que me’n vaig adonar la primera setmana, els seguidors no paraven de créixer, els missatges, comentaris, més bons que dolents, que sempre n’hi ha. Tinc molt present que estic de moda a la ciutat. No només els meus amics d’aquí, sinó que em paren pel carrer o restaurants. Segur que en un mes no se’n recorden de mi, però m’estan arribant propostes molt guais».

Sense filtres

Segons Casero, una de les claus del seu èxit a les xarxes socials és allunyar-se dels estereotips d’influencer convencional. Un atractiu singular que no va passar desapercebut per les marques des del primer moment. «Van trigar molt poc a posar-se a contacte amb mi, al segon dia ja tenia ofertes. Primer, només eren productes i ho feia gratis, però em van oferir quantitats i em demanaven preu. Em demanen ser ambaixadora d’una marca, però no s’hi val tot. Rebutjo coses i propostes perquè no hi crec».

Amb els peus a terra, Casero ha adaptat els continguts que publica al seu dia a dia, i no al revés. Per exemple, una de les mètriques més valorades dels i les influencers són els horaris de publicació, un condicionant que ni tan sols planteja l’altempordanesa a l’hora de difondre contingut, entre altres. «Si em ve de gust gravar en pijama, ho faig. I si tinc el monyo mal fet, també. Diuen que m’és igual com surto, a quina hora surt el contingut, etc. Tampoc sé ben bé com funciona tot plegat. Ho faig per passar-ho bé».

També sorprèn el caràcter original de moltes de les imatges o vídeos que publica. Més enllà del contingut o l’aspecte físic, a la Maria no li fa res parlar i publicar sense filtres. «Ara no tinc filtre. L’altre dia en vaig penjar una amb papada, sense maquillatge, però són fotos on era molt feliç, estava passant molt bon dia i em venia de gust. Tots som perfectes tal com som», explica. Perquè precisament per això, perquè li ve de gust, continua publicant continguts a les xarxes socials i vivint a Barranquilla, ja que «he parat de planejar. Estic bé aquí, que duri el que hagi de durar», tenint clar que forçar les coses mai és bona idea, ni a les xarxes socials, ni a la vida real.