Les germanes Juanola Costa s’han retrobat després d’un any i deu mesos. Cadascuna ha viscut el confinament provocat per la pandèmia a casa seva, al Voló, Figueres i la Jonquera, però no han deixat, cap dia, de trucar-se o fer videotrucades. Benvingudes les noves tecnologies per a qualsevol generació. Elles en són un bon exemple.

Són la Montserrat, la Maria i la Rosita Juanola Costa. Han celebrat els 90 anys de la Montserrat. Les altres en tenen 88 i 85, respectivament. Nascudes a Figueres, són filles d’en Salvi Juanola Vehí i Trinitat Costa Pujol. Varen arribar al món i viure a l’Era, a la Creu de la Mà. Després, els pares varen fer de masovers al mas de Dalt, i allà hi varen passar tota l’adolescència; després de les classes, amb una tartana venien llet per Figueres. Varen estudiar a l’escola del convent de la Divina Providència del carrer Santa Llogaia i, després, al Cultural Cervantes.

Aquestes tres germanes figuerenques sumen 11 fills i filles, 18 nets i netes i 15 besnets i besnetes. El retrobament ha fet feliç a tota la família.