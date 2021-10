El Molí d’en Robert de Maçanet de Cabrenys ha acollit el retrobament de la colla del Parc Petit de Figueres després d’un any de no veure’s a causa de la pandèmia. Aquest grup està format per una quarantena de figuerencs i figuerenques que van néixer als anys seixanta i principis del setanta en el barri del jardí Enric Morera, l’antiga Era d’en Deseia, i que per a ells sempre ha estat «el Parc Petit».

«Les trobades les hem anat fent, cada any, en diversos municipis de la comarca vinculats a la gent de la colla, molts dels quals ja no viuen a l’entorn del Parc petit. Fins ara ens havíem reunit a Cabanes, Pont de Molins, Taravaus i Sant Climent Sescebes, entre altres indrets. Enguany hem anat a Maçanet de Cabrenys, on viu un dels nostres companys i que ja era el lloc previst per a la reunió de l’any passat que no va ser possible dur a terme a causa de la pandèmia», expliquen els organitzadors.