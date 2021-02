L'equip de «Perseguint cognoms» es desplaça a Peralada i Lladó

Carla Lladó, del programa Perseguint cognoms de La 2 de TVE, ha investigat l'origen del cognom Parellada, i per això va visitar fa unes setmanes el poble de Peralada. L'equip va fer parada al centre històric del municipi per conèixer la seva història i va parlar amb Oriol Abulí, informador turístic del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. «La relació que hi vam trobar és que una de les varietats de raïm per fer el cava és el Parellada» explica Abulí. Per trobar l'origen d'aquest cognom, Abulí es va referir també a la manera que feia servir l'imperi romà per delimitar els terrenys, Petra Lata. «Literalment vol dir ´la pedra més llunyana', ja que es delimitava llançant unes pedres».

La investigació del cognom Parellada va portar a altres llocs com ara Vilafranca del Penedès, per la seva tradició viticultora i perquè també hi ha una alta concentració de persones amb aquest cognom. Finalment l'equip va visitar el restaurant Semproniana de Barcelona, on l'esperava la cuinera Ada Parellada. El programa es va emetre el 26 de gener passat.

Visitant Lladó

Ja al primer capítol del programa, Carla Lladó s'havia posat a indagar en un cognom molt especial, el seu, i per això la investigació la va portar a visitar el municipi alt empordanès de Lladó i l'ajuntament, on va ser rebuda per l'alcalde Quim Tremoleda. Ell va explicar els tres possibles orígens d'aquest cognom: «Un vindria del lledoner, un altre vindria del llatí, concretament de la deessa Latona i també podria derivar del verb grec Lexo, que vol dir límit». Tot i que «no és un cognom tradicional del poble», va remarcar l'alcalde, s'hi fan trobades de persones que el porten i que estan recollides al llibre Els Lladó a Lladó.

Per conèixer algunes persones amb aquest cognom, Carla Lladó, es va desplaçar fins a Borrassà, per poder parlar amb el propietari de la fusteria Lladó.

Finalment, el programa es va tancar amb la visita a l'artista i amiga Gisela que també té el cognom de Lladó.