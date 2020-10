Mario Casas protagonitza un «viatge als inferns» al thriller 'No matarás'

L'actor Mario Casas protagonitza un "viatge als inferns" en el thriller 'No matarás' del director David Victori, una experiència que ha assegurat que li ha canviat la seva manera de concebre la interpretació.

En roda de premsa després de la seva projecció en el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, ha afirmat: "Ha estat real. M'he adonat de què hauria de ser la interpretació" amb aquesta pel·lícula.

En la pel·lícula --que s'estrenarà als cinemes el 16 d'octubre--, Casas encarna a Dani, un jove que perd el seu pare de qui n'era el cuidador i que es prepara per fer la volta al món, però conèixer una jove en un bar, a qui dona vida la debutant Milena Smit, li fa entrar en una imparable espiral d'alcohol, sexe i violència en què es qüestiona els seus principis.

Casas ha afirmat que el director ha fet que els actors sortissin de la seva zona de confort per dotar de "veritat" la pel·lícula, i ha explicat que per exemple ell no coneixia Milena Smit fins que van rodar l'escena de quan es troben.

"És molt difícil que una productora deixi un director fer el que vugui", ha subratllat Casas, per qui la feina de Victori ha fet que construís un vehicle en què l'actor només ha de triar el camí.



Una manera d'entendre el cinema

Treballar al costat de Victori ha fet que li hagi "sorgit el rau-rau" de dirigir, ha afirmat que a qualsevol actor li agradaria dirigir, i que s'ha fixat molt en la feina de 'No matarás' perquè és una manera d'entendre el cinema.

David Victori ha afirmat que ha volgut reflectir en la pel·lícula un viatge als inferns personals a partir d'un efecte dominó, i en què l'espectador tingui "un paper actiu i empenyi el personatge", fins al punt de crear una complicitat.

Ha admès que la pel·lícula transgredeix límits formals per dotar de veracitat la "bola de neu" que arrossega la cinta, i ha assenyalat que hi poden haver coses de la sèrie 'The night of' o de pel·lícules com 'Corre Lola corre', però que si les hi ha son inconscientment.



Càsting per Instagram

Ha remarcat el paper de Milena Smit, sense cap experiència al cinema i amb qui va contactar per Instagram quan era recepcionista d'un hotel, i va dir que la jove actriu ha estat clau per explorar la "veritat" que volien trobar amb la pel·lícula.

"Els actors han de tenir llibertat absoluta, que neixi en cada moment la veritat", ha afirmat Victori, i ha assenyalat en la línia de Casas que la pel·lícula ha estat una mena de catarsi per als seus participants.

Smit --per qui Casas ha demanat que estigui nominada als Goya-- ha afirmat que mai havia imaginat que acabaria sent actriu, però que després de contactar l'agència i fer el càsting, ara considera que "està complint somnis abans de tenir-los".

La pel·lícula es projecta en el Festival de Sitges, un certamen en què Victori diu que és "com jugar a casa" --ja va passar amb el seu curtmetratge 'La culpa'--, i a qui Casas ha agraït la seva lluita per tirar-lo endavant en la situació actual.