Josep Maria Mainat, a Twitter: «Vaig ser estúpid estimant-te?»

Josep Maria Mainat, fundador de La Trinca i de la productora Gestmusic i protagonista en els últims dies d'un rocambolesc cas familiar després de fer-se públic que la seva dona, Angela Dobrowolski, va intentar matar-lo amb una sobredosi d'insulina i posteriorment estafar-lo amb xecs falsificats, ha reproduït en diversos missatges en el seu compte de Twitter la lletra de la cançó 'No time to die' (Sense temps per morir) de Billie Eilish, que inevitablement convidar a pensar en la seva situació i en la seva tempestuosa relació amb Dobrowolski.



«M'agrada molt el tema de l'última pel·lícula de James Bond», escriu Mainat, que escriu a continuació: «¿Vaig ser estúpid estimant-te? Va ser imprudent estimar-te? Era obvi per a tothom que m'havia enamorat d'una mentida?», versos d'una de las estrofes de la cançó. Unes paraules amb què sembla parlar de si mateix.





M'agrada molt el tema de l'última pel·lícula de James Bond:

La cançó continua: «. Ets la mort o el paradís?».I segueix: «. Això només demostra que la sang que sagnes sol és la sang que deus». «Érem una parella, però et vaig veure allà i va ser massa per suportar-ho. Tu eres la meva vida, però la vida està lluny de ser justa».El rocambolesc 'cas Mainat' inclou un episodi ocorregut divendres a casa seva i protagonitzat per una parella que vivia al domicili del productor i que va acabar detinguda: es tracta d'una dona que deia ser la nòvia de l'amant de Dobrowolski.En un comunicat posterior a aquest incident, el fill gran de Mainat, Pol Mainat,i qui va denunciar als Mossos l'intent d'assassinat, ha acusat Dobrowolski de voler la «destrucció» de la seva família. Pol Mainat ha assegurat no conèixer en absolut els detinguts: «Ni el meu pare ni cap membre de la nostra família coneixem totes les persones que estan apareixent a casa nostra, ni teníem cap constància de la seva relació amb la dona de Josep Maria fins que va començar la investigació policial».