El CAR Jove aposta per potenciar les activitats amb component feminista

El Centre d'Activitats de Roses (CAR) ha presentat enguany una programació per a la joventut, famílies i educadors amb un accent molt més feminista. La regidora, Verónica Medina, explica que «incloem la mirada feminista de manera transversal a les activitats que oferim, però també hi ha activitats per treballar-ho».

Anna Amer, tècnica de Joventut, admet que «el CAR era un espai força masculinitzat», i en entrar ella a l'equip d'educadors «els joves van ampliar els seus referents i això va reforçar la figura de la dona».

La modificació de l'espai físic del CAR també va provocar un canvi global del centre. Els professionals de joventut van rebre una formació específica en perspectiva de gènere «de com havien de ser els equipaments juvenils per donar confort i seguretat, i perquè totes les diversitats sexuals hi fossin representades», i tot l'equip educatiu «ha estat treballant a posar límits a conductes o actituds masclistes de rebuig cap a la diversitat sexual i, en concret, cap a les noies».

El sector juvenil de Roses està enmig de la redacció del Pla local de joventut (PLJ), un procés participatiu obert a la joventut, i que representa un espai on detecten i comuniquen necessitats que després són recollides «i hi donem resposta», afirma Amer. El mateix PLJ treballa en un procés de diagnosi per abordar la violència masclista en l'àmbit de l'oci nocturn, i en aquest sector també s'ha fet un treball amb el personal tècnic, polítics i joves.

D'aquesta manera, a través de les aportacions del jovent i de l'equip d'educadors, amb sensibilitat per la permanent formació que reben, tot incorporant la mirada feminista, proposen les activitats, tallers i cursos des d'un altre punt de vista. «També mirem qui desenvoluparà l'activitat i quin material utilitzarà».



Ampli ventall d'activitats

Més enllà del centre

, «on poden compartir un espai i empoderar les nenes que comencen una nova etapa», un altre dirigit a famílies i professionals sobre l'acompanyament a la sexualitat o elper explicar els canvis que estan vivint, no només en l'àmbit fisiològic, sinó incorporant una mirada feminista, i «entre altres coses, han d'entendre que la pornografia està fent molt mal en l'àmbit de les relacions». En aquesta línia, el CAR posa en marxa El plaer és meu, que a través d'un format de taller es parlarà del gaudi femení.A la programació, també es proposa el taller Les parets parlen, on els participants elaboraran un mural reivindicatiu després d'unes jornades de reflexió «amb una mirada no només feminista, sinó també intercultural per parlar de la interseccionalitat, com afecta el masclisme, no només quan ets noia i blanca». I en aquesta línia, Amer recorda que la resta d'activitats poden ser focus de treball, com pot ser «la creació de vídeos. Tot i que inicialment no anuncia un component feminista, sí que és una activitat de denúncia i d'activisme on es poden treballar aquests aspectes».Una altra de les activitats que destaquen a la programació, i que també s'ofereix a la, és el Taller d'autodefensa feminista, dirigit a noies, «tot i que com que requereix contacte físic haurem de mirar com l'adaptem a les mesures preventives de la Covid», alerta Amer.A més de tota l'oferta, el CAR posa a disposició dels usuaris l' Espai Àgora, un lloc de reflexió autogestionat, on es poden aportar propostes a desenvolupar. Dins d'aquest espai, l'equip d'educadors ha programat dues xerrades. Una sobre lai una altra sobre la, i que es desenvoluparà a través de dues entitats de la comarca, per parlar sobre la solitud de l'embaràs, el postpart, la criança i com teixir xarxa entre elles.

No només el CAR s'ha capbussat de ple en treballar amb una mirada feminista. Aquesta és una aposta del municipi, que ja es troba adherit al servei comarcal de la prevenció de les violències masclistes en l'àmbit de la joventut i «alguns centres hi treballen a través d'altres administracions, xer­rades dels Mossos o de serveis socials», explica la tècnica «per exemple, el Centre Escola Empordà treballa el Repensem el gènere, de la Generalitat de Catalunya».