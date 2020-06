La Fira de la Cirera de Llers es veu obligada a reinventar-se a causa de la Covid-19

L'edició número 26 de la Fira de la Cirera de Llers, que s'havia de celebrar el pròxim diumenge 14 de juny, no es podrà viure com és habitual per culpa de la pandèmia del coronavirus. Els organitzadors, però, preveuen organitzar una iniciativa a les xarxes socials per recordar l'esdeveniment que aglutina centenars de persones des de fa 25 anys.

La nova presidenta dels Amics de Llers, Cultura i Esbarjo, Rosa Comamala, explica que «encara hem de decidir què farem, però alguna iniciativa engegarem». «Primer hem de pair el fet que no podrem viure la fira com estem acostumats, i, després, hem de replantejar-nos com afrontem el repte», afegeix Comamala.

I és que dels beneficis de la fira de la Cirera «trèiem els diners per pagar les tres seccions del nostre grup: la coral, els grallers i el teatre», assegura Comamala. Més enllà de la pèrdua emocional de festejar un dia tan assenyalat en el calendari per als llersencs, Comamala està preocupada per quina serà la solució econòmica per fer front al pagament d'aquests grups. «De ben segur que trobarem la manera per solucionar-ho. L'any passat, vam celebrar els 25 anys, i enguany no la podrem celebrar...», conclou, resignada.

Malauradament el canvi de format –molt menys atractiu– de la fira, és una constant cada dia que passa en els esdeveniments de la comarca, que tot i ser en Fase 2, encara no recuperarà la normalitat total fins d'aquí a unes setmanes, o potser fins i tot mesos.